Desarticulado un punto de venta de droga en Barañáin tras la detención de dos varones

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra ha desarrollado en Barañáin la 'Operación Colnetti', que ha permitido desarticular un activo punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba desde una vivienda de la localidad. Han sido detenidos dos varones como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Según han informado desde el Instituto Armado, la actuación fue llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pamplona, en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana USECIC, el Servicio Cinológico y la Policía Municipal de Barañáin.

La operación, que se llevó a cabo durante la mañana del 12 de noviembre, culminó con la detención de dos varones de nacionalidad colombiana, de 35 y 41 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La operación se había iniciado meses atrás, después de que Policía Municipal de Barañáin hubiera remitido información a Guardia Civil, tras recibir varias comunicaciones vecinales y denuncias anónimas que alertaban de un "constante trasiego" de personas en torno a una plaza de la localidad de Barañáin en la que se pudiera estar vendiendo droga.

Estas informaciones motivaron que el Equipo de Policía Judicial pusiera en marcha vigilancias discretas, comprobaciones de identidad y seguimientos en distintos horarios.

Mediante las investigaciones, los agentes confirmaron un "flujo continuado de breves encuentros" en la plaza muy cercana al domicilio de los detenidos, un "patrón característico" de los puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Con estos indicios se preparó la fase operativa con la autorización judicial para el registro domiciliario. Durante el registro de la vivienda de los detenidos se interceptaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, entre las que se incluyen 130 gramos de cocaína y 30 gramos de marihuana.

Además, se intervinieron balanzas de precisión y 700 euros en efectivo, material presuntamente relacionado con la distribución y venta de drogas.

Los detenidos y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº2 de Pamplona en la mañana del 13 de noviembre.

La coordinación entre Guardia Civil y Policía Municipal de Barañain "ha sido fundamental para el éxito de la investigación".