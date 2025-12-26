Desciende la incidencia de la gripe en Navarra, que provoca un centenar de hospitalizados en la última semana

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La onda epidémica de la gripe continúa descendiendo en Navarra tras alcanzar su pico durante la semana del 1 al 7 de diciembre, cinco semanas antes que la temporada anterior, según indican desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Según recoge en su informe epidemiológico, correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre, la incidencia de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria ha alcanzado los 839 casos por 100.000 habitantes. La incidencia de síndromes gripales es de 271 casos por 100.000 habitantes, con disminución de la tasa de incidencia en todos los grupos de edad. La tasa más elevada corresponde al grupo de 0 a 4 años con 700 casos por 100.000 habitantes.

Se han confirmado 162 casos de gripe por PCR y se han registrado 100 ingresos hospitalarios. De los casos confirmados el 65% son gripe A(H3N2) y el 12% A(H1N1).

Por otro lado, se han confirmado 3 casos de covid por PCR de los que 2 requirieron ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 33 casos de VRS, de los cuales, 11 fueron hospitalizados por esta causa y 7 fueron casos pediátricos.

El pasado 12 de diciembre finalizó la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Hasta el 21 de diciembre se han administrado 162.955 dosis de vacuna antigripal y 88.570 dosis de vacuna del covid. Además de la vacunación, "es muy importante intensificar las medidas preventivas en el entorno de las personas más vulnerables, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas", subrayan desde Salud Pública.

Las primeras estimaciones de la temporada 2025-2026 muestran una efectividad de la vacuna del 44% para prevenir la infección por el virus de la gripe; entre el 52% para prevenir infecciones producidas por el virus A(H3N2) y del 16% para el virus A(H1N1).

Así las cosas, Salud Pública señala que disminuye la onda epidémica de gripe, que ha tenido una presentación "excepcionalmente temprana". El pico de incidencia se alcanzó en la semana del 1 al 7 de diciembre (cinco semanas antes que en la temporada anterior), "si bien los factores virológicos, meteorológicos y de interacción social en las fechas venideras, pueden modificar este patrón". Se mantiene estable la circulación del VRS.

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 8 al 14 de diciembre se registraron 122 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se situó por debajo de la media anual y en valores normales para esta época del año.