Desmantelada una plantación con 2.000 plantas de marihuana en una nave en Noáin

Un agente de la Guardia Civil en la plantación de marihuana desmantelada. - GUARDIA CIVIL

Dos hombres, de 46 y 54 años, vecinos de Pamplona, han sido detenidos y puestos a disposición judicial

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha desarticulado una plantación indoor de marihuana en un polígono ubicado en el Valle de Elorz, donde se han localizado cerca de 2.000 plantas de cannabis y unos 16 kilos de cogollos secos preparados para su distribución.

El cultivo estaba instalado en el interior de una nave industrial que disponía de fuertes medidas de seguridad, entre ellas una puerta blindada y cámaras de videovigilancia para controlar cualquier movimiento en los alrededores. Las plantas se encontraban repartidas en varias habitaciones, en distintas fases de crecimiento, lo que permitía mantener una producción continua, explican desde la Guardia Civil en una nota de prensa.

Los agentes destacaron el "elevado nivel de profesionalización" de la instalación. Se intervino un entramado eléctrico con 48 transformadores, 20 luminarias, 18 tubos fluorescentes y 15 ventiladores de gran potencia, además de un sistema de extracción de carbono para reducir los olores. También se incautaron 25 armarios de invernadero de tela negra destinados al cultivo de esquejes.

En otra de las estancias, acondicionada como laboratorio, se hallaron un horno profesional y una lavadora empleados en la extracción de resina de hachís. La nave contaba incluso con paneles solares y extractores con filtros de carbono. "El sistema estaba diseñado para pasar desapercibido, pese a la magnitud de la plantación", señalaron fuentes del operativo.

Como resultado, dos varones, de 46 y 54 años, vecinos de Pamplona, fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición judicial acusados de un presunto delito contra la salud pública.

En el dispositivo han participado las siguientes unidades de la Guardia Civil de Navarra: Sección Fiscal y de Fronteras de Beriáin, Equipo Pegaso, Policía Judicial, Unidad de Seguridad Ciudadana de Pamplona (USECIC) y Servicio Cinológico.