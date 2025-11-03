Detenida una falsa abogada que cobraba por servicios de regularización administrativa sin validez legal

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Tudela a una mujer que se hacía pasar por abogada y que presuntamente ofrecía servicios de regularización administrativa a ciudadanos extranjeros a cambio de importantes sumas de dinero.

Según han informado desde la Policía Nacional, la investigación, desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de Navarra y de la Comisaría Local de Tudela, ha permitido esclarecer varias operaciones de falsedad documental vinculadas a la actividad ilícita de la presunta autora.

Según las pesquisas policiales, la mujer habría confeccionado o gestionado documentación falsa con el objetivo de facilitar la obtención irregular de permisos de residencia o trabajo.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de agosto, cuando se detuvo a una ciudadana en la Unidad de Documentación de Extranjeros de la Comisaría de Tudela. Esta persona acudió a la comisaría a que le fuera expedida una tarjeta de identidad de extranjero, "haciendo entrega para ello de una resolución de la Delegación del Gobierno manipulada, cuya falsificación se detectó en el transcurso del proceso".

A través de las investigaciones efectuadas en torno al documento falsificado, los investigadores descubrieron que su origen era una supuesta abogada que captaba a sus víctimas entre personas en situación administrativa irregular "a las que prometía una rápida solución a sus trámites legales a cambio de dinero".

Tras el pago, "entregaba documentación manipulada o carente de validez legal sin que sus víctimas sospechasen que estaban siendo víctimas de un engaño". En otras ocasiones, presuntamente cobraba por gestiones "que decía realizar pero que realmente no hacía, tratando de dilatar el proceso solicitando más dinero a la persona que necesitaba el trámite de extranjería".

La investigación permitió además determinar que la mujer no estaba habilitada para el ejercicio de la abogacía en España. Por todo lo referido, se procedió a su detención como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.