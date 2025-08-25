Un detenido con un arma blanca en un bar de San Jorge tras quejas ciudadanas

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido este fin de semana a un hombre que portaba un arma blanca en un bar del barrio pamplonés de San Jorge, en el marco de un operativo de seguridad ciudadana en el que se controló este local, que es objeto de quejas vecinales constantes por la inseguridad que ocasiona en el barrio la gente que lo frecuenta, según ha informado el cuerpo policial.

El hombre fue detenido por un presunto delito de tenencia dinámica de armas, al intervenírsele un cuchillo tipo machete de grandes dimensiones, oculto entre su ropa. Los agentes se incautaron también de un punzón tipo carcelario, portado por un segundo varón, al cual se le abrieron asimismo diligencias por la tenencia de dicho objeto.

Es una de las intervenciones que ha realizado este fin de semana la Policía Foral, que ha abierto diligencias a 23 personas por la comisión de distintos delitos y además ha atendido 39 accidentes de tráfico que han dejado cuatro heridos.

Por delitos con mujeres como víctimas han sido detenidos seis hombres por violencia de género y uno por violencia doméstica. Además, a uno de los detenidos por violencia de género se le ha imputado también un delito de amenazas graves.

Por delitos contra las personas han sido detenidas cuatro personas, entre ellas el mencionado arrestado de San Jorge. Además, en Cintruénigo se ha investigado a un varón por un delito de coacciones y allanamiento de morada. Las diligencias instruidas por el Grupo de Policía Judicial de Tudela se remitieron al Juzgado de Tudela, en funciones de Guardia, instructor de la causa.

En Tudela ha sido detenido un hombre por un delito de amenazas graves con arma blanca al acometer con un cuchillo a un ciudadano sin mediar palabra. Tras la alerta del ciudadano, el autor fue detenido por la Policía Local y trasladado a dependencias de Policía Foral en Tudela para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Finalmente, en Castejón ha sido detenido un varón por causar lesiones con arma blanca a otro con el que había mantenido una discusión horas antes.

Por otro lado, en Pamplona, en el transcurso de una inspección administrativa en un local, fue identificada una mujer sobre la que constaba un señalamiento en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, de un juzgado de Pamplona.

En Tudela, la Policía Local procedió a la detención de un varón, sin domicilio conocido, por el hurto de unas gafas de sol en un establecimiento. Una vez reconocido por las cámaras de seguridad, fue puesto a disposición del Grupo de Policía Judicial de Tudela, de la Policía Foral, encargado de la instrucción de las diligencias, para remitir al juzgado correspondiente.

En Pamplona se investigó a una pareja por robo con fuerza en interior de vehículo. Una vez más las cámaras de seguridad de la zona captaron los hechos y a los autores, facilitando las labores de identificación de los mismos.

En el ámbito de la seguridad vial, ocho conductores han sido citados para juicio rápido en distintos juzgados navarros por delitos de tráfico. En Orkoien, en la A-15, un conductor fue investigado por arrojar positivo en alcohol y drogas tras una salida de vía, habiendo puesto en peligro a varios usuarios de la vía, conduciendo de forma temeraria. En Villafranca fue detenido el conductor de un vehículo que se dio a la fuga y que acabó imputado por conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, resistencia y desobediencia.

En Pamplona y Zizur Mayor fueron investigados dos varones por conducir sin permiso y otros dos más en Tudela e Iza por conducir haciendo perdido la vigencia de los mismos. Finalmente, en Tafalla (0,81 mg/l) y Lakuntza (0,84 mg/l), fueron investigados conductores que arrojaron tasa penal de alcoholemia.

Además, patrullas de tráfico han realizado diligencias este fin de semana en 39 accidentes viales (13 el viernes, 13 el sábado y 13 el domingo). Cuatro siniestros se saldaron con heridos leves en Murillo El Fruto, Tafalla, Caparroso y Baztan. Las carreteras con mayor accidentalidad han sido la NA-134 con tres accidentes y la N-121 y N-121-A, con dos siniestros cada una.