Detenido un conductor por violencia de género y delitos contra la seguridad vial en Ribaforada

Actuación de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Prevención y Atención Ciudadana y de la Brigada de Tráfico de la comisaría de Tudela de la Policía Foral detuvieron este domingo a un varón de 47 años por un presunto delito de violencia de género, sumando además varias infracciones contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron pasadas las 21 horas del jueves día 16 en el área de descanso de la Autovía del Ebro (A-68), a la altura de Ribaforada. Varios ciudadanos presenciaron cómo un hombre agredía a la mujer que le acompañaba en el viaje. Tras el altercado, la pareja abandonó el lugar en su turismo. Los testigos alertaron de inmediato al Centro de Mando y Coordinación (CMC) de la Policía Foral, aportando una descripción detallada del coche.

Gracias a la llamada de los ciudadanos, las patrullas iniciaron un dispositivo de búsqueda y lograron interceptar el automóvil pocos minutos después en el kilómetro 91 de la misma autovía. Al identificar al conductor, los agentes comprobaron que carecía de puntos en el permiso de conducir, por lo que también se le investiga por un delito contra la seguridad vial. Asimismo, el conductor dio positivo en el test indiciario de drogas.

La pareja realizaba un largo trayecto desde el sur de la península con destino a la cornisa cantábrica. Tras la intervención, el vehículo quedó inmovilizado y el sospechoso fue trasladado a dependencias policiales en Tudela para la confección del atestado y su puesta a disposición judicial.