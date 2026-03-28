Un detenido por hurto de un teléfono móvil y otro por una pelea en la carpa universitaria

Imagen de archivo del dispositivo de seguridad con motivo de una edición anterior de la carpa universitaria. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona, que han desarrollado un dispositivo conjunto con motivo de la carpa universitaria de primavera celebrada este viernes, han destacado la "baja incidencia" en materia de intervenciones in situ por delitos y faltas administrativas.

Según informan desde la Policía Foral, una persona fue detenida por hurto de teléfono móvil, que pudo ser devuelto a su propietario, y otra por una pelea. Asimismo, se recuperaron tres bicicletas en el entorno, así como tres teléfonos de altas prestaciones perdidos que fueron devueltos a sus propietarios. También se realizaron 22 incautaciones y se incautó a una persona un cúter.

Desde los tres cuerpos se destaca el trabajo de coordinación realizado tanto entre los mismos, como con la Cruz Roja y la organización del evento, "lo que sin duda ha ayudado a que las personas asistentes hayan podido, en conjunto, disfrutar del mismo y a que las incidencias hayan sido reducidas".