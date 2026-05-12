Detenido un joven de 19 años como presunto autor de una agresión con arma blanca en Tudela

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha sido detenido este lunes en Tudela como presunto autor de una agresión con arma blanca, después de darse a la fuga tras la agresión y acudir una hora más tarde a comisaría para informar de que le habían rociado los ojos con un gas o spray.

En concreto, según han informado desde la Policía Local de Tudela, hacia las 16.30 horas de ayer lunes acudieron a dependencias de Policía local dos jóvenes de 18 y 19 años. Solicitaban ayuda puesto que uno de ellos llevaba un corte sangrante en el antebrazo, presuntamente realizado por otro varón de 19 años, al parecer con un arma blanca.

Según manifestaron la víctima y el testigo, los hechos habían ocurrido instantes antes en el paseo del Queiles. Tras visualizar las cámaras de video vigilancia, los agentes identificaron al autor por intervenciones policiales anteriores, y procedieron a su búsqueda para su detención.

Una hora más tarde, el presunto autor de los hechos acudió también a dependencias de Policía local, en este caso para informar de que le habían rociado los ojos con un gas o spray, "teniéndolos muy irritados".

Las patrullas se personaron en comisaría, y el joven fue detenido por un presunto delito de lesiones con arma blanca. Fue trasladado en primer lugar al centro de salud para su tratamiento en los ojos, y posteriormente ingresó en calabozos de Policía Foral.