Detenido por robar prendas por valor de 750 euros en comercios de Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido este fin de semana a un joven de 21 años como presunto autor del robo de prendas por valor de 750 euros en comercios de la avenida de Carlos III en Pamplona. Al detenido le constaban 15 antecedentes por hechos similares.

El arresto se registró en el marco del dispositivo especial 'Comercio Seguro' en estas fechas navideñas. Un comportamiento extraño de un individuo levantó las sospechas de los agentes. Le siguieron en su discurrir por diferentes comercios de la avenida de Carlos III de Pamplona, siendo interceptado tras ocultar en uno de los comercios una bolsa con prendas robadas en los establecimientos anteriores, por un valor aproximado de 750 euros.

Por otro lado, en el barrio pamplonés de Lezkairu fue detenido un menor de 17 años tras ser sorprendido por agentes de paisano mientras presuntamente hurtaba dos bicicletas. Tras su identificación, comprobaron, además, su presunta implicación en días pasados en el robo de un patinete eléctrico. Por estos hechos se investiga también a dos menores más que le acompañaban.