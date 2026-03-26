Detenido en Sarriguren tras darse a la fuga y conducir de forma temeraria

Dispositivo de la Policía Foral junto al vehículo del detenido. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral, con apoyo de Policía Local de Ansoain y Policía Local de Egües, detuvo este miércoles por la noche en Sarriguren a un varón de 37 años que, al observar un vehículo patrulla, se dio a la fuga en las proximidades del barrio pamplonés de la Rochapea y la localidad de Ansoáin.

Durante la persecución, el detenido circuló saltándose semáforos, conduciendo en dirección contraria, no respetando pasos de peatones ni ceda al paso y "poniendo en grave riesgo a todos aquellos peatones y vehículos con los que se cruzó, teniendo que apartarse numerosas personas y vehículos para evitar males mayores", explican desde la Policía Foral.

El conductor escondió el coche en Burlada y acudió a su domicilio, donde había varias patrullas esperándole. Fue detenido por los delitos de conducción temeraria, conducción con pérdida de vigencia del permiso, atentado y daños. Además, dio positivo en cocaína y cannabis. Igualmente circulaba sin haber pasado la ITV.