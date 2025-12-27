Detenido por tráfico de drogas en una localidad de la Ribera

Drogas, efectos y dinero incautados durante el registro. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pasado 17 de diciembre la Policía Foral procedió a la detención de un varón de 47 años en una localidad ribera por un delito de tráfico de drogas.

Las investigaciones, llevadas a cabo por el Grupo de Policía Judicial perteneciente a la comisaría de Tudela, dieron comienzo tras recibir una denuncia ciudadana en la que se informaba de que esta persona podría estar dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes a consumidores finales.

Una vez que se constató que presuntamente se estaría cometiendo un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, los agentes instructores del atestado policial solicitaron autorización para la entrada y registro en un domicilio, lo que fue permitido mediante Mandamiento de Entrada y Registro por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela, Plaza nº1.

En la operación de entrada intervinieron unidades del Grupo de Prevención y Atención Ciudadana, así como agentes del propio Grupo de Policía Judicial, pertenecientes a la Comisaría de Tudela.

Según detallan desde la Policía Foral, en el registro efectuado por la policía judicial se obtuvieron las siguientes evidencias: 50 gramos de cocaína preparadas para su posterior venta, 10 gramos de marihuana, diferentes útiles empleados para el tráfico de drogas, y 16.960 euros en efectivo.

El detenido, que fue puesto a disposición judicial junto con el correspondiente atestado policial, fue posteriormente declarado en libertad con cargos.