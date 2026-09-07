Detenido en Tudela por no respetar una orden de alejamiento que ya había quebrantado en meses previos

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha sido detenido este fin de semana en Tudela por no respetar una orden de alejamiento que tenía vigente respecto al puesto de trabajo de una mujer de 29 años y que ya había quebrantado en meses previos.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la detención tuvo lugar a las 12 horas del viernes. El varón había sido detenido en meses previos por los mismos hechos y fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, se detuvo a un varón de 30 años como presunto autor de un robo con violencia en un supermercado, "habiendo forcejeado y tirado al suelo a la encargada del establecimiento" después de que esta se opusiese a que el hombre se llevara productos sin pagar. La víctima, de 59 años, fue atendida en centro sanitario e interpuso denuncia por los hechos. El presunto autor fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Una tercera detención se produjo por un presunto delito de desobediencia grave y reiterada en las inmediaciones de Aranaz y Vides, a las 17.30 horas del domingo. Se trata de un varón de 41 años con el que se ya se había intervenido hasta en cinco ocasiones por producir disturbios en la vía pública durante la tarde, "llegando a lesionar a otro varón de 51 años". Fue trasladado a policía Foral, que quedó encargada de la investigación del asunto.

Por último se realizó una citación para juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial a un varón de 31 años que arrojó un resultado positivo de 0,99 mg/litro de aire espirado al circular con su turismo por la calle Río Marzo tras haber consumido alcohol.

Por otro lado, a las 11 horas del domingo un turismo golpeó una farola de Cuesta Loreto y la fachada de una propiedad privada, y el conductor se dio a la fuga "al observar que una patrulla había visionado el accidente". Se consiguió interceptar al conductor, un varón de 28 años, al cual "se le observa sintomatología compatible con haber consumido alcohol".

Tras realizar prueba de alcoholemia, arrojó un resultado positivo final de 0,89 mg/litro de aire espirado, motivo por el cual se dio traslado del atestado al Juzgado de Guardia de Tudela para su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

A su vez, se realizó una prueba de drogas que arrojó un resultado positivo indiciario en cocaína. También se comprobó que el vehículo carecía de seguro. El conductor fue sancionado por todos estos motivos, además de conducción temeraria, y el vehículo fue trasladado al depósito. El conductor no estaba lesionado y sí resultó dañado tanto el turismo, como la farola, y la propiedad privada.