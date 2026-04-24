Detenido en Tudela por quebrantar una orden de alejamiento y tener en vigor una orden de detención

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 47 años ha sido detenido este jueves en Tudela por un presunto delito de quebrantamiento de orden judicial, al encontrarse a una distancia del domicilio de su exmujer inferior a la establecida en la sentencia, y por tener en vigor una orden de detención del Juzgado.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la detención se produjo a las 20.30 horas. El hombre fue trasladado a dependencias de Policía Foral, quedando bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, se atendió un accidente de tráfico a las 13.15 horas en la Carretera Tarazona, a la altura del centro de estudios ETI, en el que estaban implicados cuatro turismos. El causante era el situado en el último lugar, que tras un despiste embistió al vehículo anterior, y por inercia, al resto.

Una de las conductoras, una mujer de 53 años, resultó herida y fue trasladada al hospital Reina Sofía en ambulancia. El accidente generó retenciones, por lo que se estableció un paso alternativo hasta la retirada de los vehículos implicados, apoyados por Policía Foral. Dos dotaciones de bomberos también se personaron en el lugar para la limpieza de la vía.

Asimismo, a las 14.45 horas se acudió a un bar de Mercadal, a requerimiento de su propietaria puesto que un hombre estaba discutiendo con una de las camareras.

A la llegada de los agentes, el varón de 55 años, se había marchado ya del lugar, aunque se identificó a las partes. La gerente manifestó que interpondría una denuncia, puesto que ese hombre "acude al local habitualmente a molestar a su personal".

De madrugada, a las 2 horas, se observó que un menor de 14 años se encontraba en el interior del ascensor Torre Monreal colocando una pegatina en las cámaras de video vigilancia. Al ser conocido de otras intervenciones, fue propuesto para sanción.

Además, durante la mañana se realizó un control de distracciones al volante en Paseo Pamplona. De los 70 vehículos controlados, fueron denunciados 11 por distintas infracciones: 7 por usar el móvil durante la conducción, 2 por circular sin llevar puesto el cinturón, 1 por no llevar el perro debidamente atado en el interior del habitáculo y 1 por circular con la ITV caducada.

Desde el cuerpo policial han destacado que conducir haciendo uso de dispositivos de telefonía móvil, así como llevarlo sujeto en la mano, conlleva una denuncia de tipo grave de 200 euros y la sustracción de 6 puntos del permiso de conducción.