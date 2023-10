Detenidos en Bilbao los presuntos autores de dos hurtos de joyas cometidos en Pamplona

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han sido detenidos en Bilbao como presuntos autores de dos hurtos de joyas denunciados en Pamplona -un reloj marca Rólex, valorado en 50.000 euros, y una cadena de oro- que por el momento no han podido ser recuperadas.

Según han informado desde la Policía Nacional, a la mujer detenida le constaban 50 antecedentes policiales de distintos cuerpos de seguridad y al hombre detenido, 18.

La investigación partió de dos denuncias realizadas, una en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, donde una mujer denunciaba el robo de un reloj marca Rólex valorado en 50.000 euros, y de otra denuncia realizada en dependencias de la Policía Municipal de Pamplona, donde una mujer denunciaba el robo de una cadena de oro.

En ambas denuncias, el modus operandi era el mismo. Una mujer joven, de "buena apariencia", se acercaba a personas de avanzada edad y entablaba una conversación sobre distintos asuntos, relatando que se dedicaba a recoger ropa usada. En una de las denuncias se indica cómo llegó a dar en un papel su supuesto teléfono, con un nombre ficticio, para ofrecerse si en algún momento necesitaran deshacerse de ropa.

Una vez ganada la confianza de sus víctimas, y siempre dando una imagen de cercanía y bondad, trataba de abrazar o dar besos de manera afectuosa a las mismas. A pesar de la reticencia por parte de las mujeres denunciantes a esa inusual confianza, la presunta autora no atendía a sus requerimientos y aprovechaba para robar los objetos de más valor que portaban.

Con ambas denuncias, el grupo 4º de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Navarra procedió a realizar las gestiones oportunas para conseguir la identificación de la presunta autora de los hechos denunciados.

La colaboración entre Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona fue "fundamental" para poder detener a las dos personas. Gracias a las imágenes de seguridad de diferentes lugares y al informe del visionado de la grabación de uno de los hechos en un portal de un edificio se pudo obtener imágenes de la mujer y su modo de actuar, y también del posible cómplice que permanecía en las inmediaciones del lugar donde se cometían los hurtos.

Con esas imágenes y posteriores actuaciones de investigación se identificó a los presuntos autores y se procedió a grabar una orden de detención sobre los mismos. Fueron agentes de la Policía Municipal de Bilbao los que procedieron a detener a los susodichos, después de que el cómplice fuera requerido por estar dentro de su vehículo mal estacionado en la ciudad de Bilbao

Tras comprobar la orden cursada desde Policía Nacional, esperaron a que apareciera la mujer, momento en el que realizaron la detención y avisaron a los agentes del Grupo 4º de la BPPJ de Pamplona, que se desplazaron hasta tierras vizcainas para realizar las diligencias oportunas y poner a disposición judicial a ambos presuntos autores.

Desde Policía Nacional han recomendado no aceptar un abrazo o una muestra de cariño de un desconocido y estar vigilantes en caso de que se acerque alguien, ya que este tipo de delincuentes "se aprovechan de la vulnerabilidad de los más mayores".

Sin embargo, añaden que hechos denunciados "no pueden hacer que sus paseos y su día a día esté protagonizado por el temor". "Solamente deben estar atentos y no dudar en pedir auxilio si algún desconocido trata de abrazarles o muestra una inusitada confianza con ellos y no atiende a sus requerimientos", han aconsejado.