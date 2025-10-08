Detenidos dos familiares de internos en la cárcel de Pamplona por intentar introducir droga en una visita

PAMPLONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, en el marco del Plan Nacional de Respuesta Policial al Tráfico de Drogas, ha detenido a dos familiares de internos del Centro Penitenciario de Pamplona cuando intentaban introducir sustancias estupefacientes durante el control de acceso a visitas.

El dispositivo se desarrolló por efectivos del Núcleo de Servicios de Pamplona junto con el Servicio Cinológico de la Comandancia. Durante la inspección preventiva, el can detector de drogas 'FOX', un pastor belga malinois especializado en detección de estupefacientes, señaló a dos personas que accedían al centro.

Tras el registro, a una mujer se le intervinieron doce bellotas de hachís ocultas bajo la ropa interior y adheridas con cinta, con un peso aproximado de 132 gramos. En el caso del hombre, ocultaba un preservativo con ocho pastillas de benzodiacepinas y varias dosis de hachís bajo su ropa íntima. Además, fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra, donde expulsó cuatro envoltorios más con un peso cercano a 70 gramos de hachís, ha explicado en una nota de prensa la Guardia Civil.

Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Pamplona.

La Guardia Civil de Navarra mantiene dispositivos de control en el acceso al centro penitenciario con el fin de prevenir la introducción de drogas y garantizar la seguridad del recinto.