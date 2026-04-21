El Día del Libro reúne este jueves a 19 librerías en la avenida de Carlos III

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las librerías de Pamplona vuelven a salir a calle este jueves con motivo del Día del Libro. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un total de 21 stands. De ellos, 19 serán para otras tantas librerías, que ofrecerán su género con un 10% de descuento para animar a la lectura entre la población pamplonesa.

La feria se ubicará en la avenida de Carlos III, en su cruce con la avenida de Roncesvalles, y permanecerá abierta en horario ininterrumpido a lo largo del jueves, de 10 a 21 horas. A esta edición se han sumado dos librerías más que en 2025.

Otro de los espacios reservados por el Consistorio será ocupado por la organización sin ánimo de lucro Saharako Kabiak/ Nidos del Sahara. Esta entidad centraliza este año la campaña solidaria que, en las últimas ediciones, se ha organizado en torno a la venta de rosas ha informado el Ayuntamiento. Así, en un día en el que la tradición habla de regalar un libro y una rosa, el Consistorio, en colaboración con la Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro, lleva varios años promoviendo una compra solidaria, en lugar de regalar las flores, para recaudar fondos para distintos proyectos culturales.

Las flores se venderán a 1,5 euros y el dinero recaudado se dedicará íntegramente a la adquisición de libros para los campamentos de refugiados del Sahara. El año pasado, se vendieron 2.200 flores y la recaudación fue para los proyectos de Cruz Roja.

Además, se ha habilitado otra carpa, que acogerá las charlas de los distintos autores que presentarán sus obras en este día y firmarán ejemplares. Está previsto que participen Ignacio Lloret y Carlos Sendar, que presentarán sus obras 'Si no fuera por ti' y 'Bestiario Fotográfico', respectivamente. Ambos encuentros tendrán lugar a las 13 horas. Está previsto que la firma de ejemplares dure una hora aproximadamente.

Por su parte, por la tarde, a las 19.20 horas, acudirá a la feria Aldonza González, para presentar su libro 'Vástagos'. En esta ocasión, la feria contará además con un espacio de escritura, para animar a la ciudadanía a convertirse en pequeños escritores.