¿Qué días abren los comercios y supermercados en el puente foral de Navarra en 2025?

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra celebra esta semana el tradicional puente foral, con los festivos del 29 de noviembre, San Saturnino (patrón de Pamplona), y del 3 de diciembre (San Francisco Javier, Día de Navarra).

Estas dos jornadas se unen a los festivos que son comunes en toda España, el 6 de diciembre (Día de la Constitución) y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción).

Por tanto el calendario de Navarra incluye cuatro días de fiesta en apenas diez jornadas. En estas fechas, próximas además a la Navidad y en las que es habitual realizar compras, el Gobierno foral da la posibilidad a los comercios y supermercados de abrir en determinados festivos.

Este año, según una resolución del Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra, los comercios podrán abrir el 6 de diciembre y el 29 de noviembre.

Por el contrario, no se autoriza la apertura de los comercios los días 3 de diciembre ni 8 de diciembre.

Además, la resolución del Gobierno de Navarra prevé también la posibilidad de que los comercios y supermercados abran el 21 de diciembre, domingo.