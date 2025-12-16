El director de Intervención dice que "hubiera parado la licitación" de Belate al conocer rumores sobre la adjudicación

El director general de Intervención del Gobierno de Navarra, Juan José Pérez Capapay, en su comparecencia en la comisión de investigacíon del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. - PARLAMENTO DE NAVARRA

El director general de Intervención del Gobierno de Navarra, Juan José Pérez Capapay, ha afirmado que él "hubiera parado la licitación" de las obras del túnel de Belate en el momento en que llegaron a la mesa de contratación los "rumores" sobre que la adjudicación iba a ser para una empresa determinada -en este caso fue la UTE de Acciona y Servinabar- y ha afirmado que, en su experiencia en mesas de contratación, "no lo hubiera consentido nunca".

Pérez Capapay, que ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, ha señalado que tendría que analizar todo el expediente de la licitación para decidir si emitiría un reparo suspensivo o no suspensivo a la propuesta de adjudicación que se realizó -en este caso, el interventor delegado emitió un reparo no suspensivo-, pero ha señalado que, antes de llegar a ese punto, a él le "resultaría muy difícil formar parte de una mesa y que continuara esa mesa con una duda o con un rumor de que iba a haber un adjudicatario con un nombre". "En mi experiencia en mesas, no lo hubiera consentido nunca. Hubiera parado la licitación", ha indicado. En todo caso, ha expresado en distintos momentos su respeto por el trabajo que realizó el interventor delegado desde su autonomía.

Al margen de esto, el director general ha afirmado que no ha recibido durante su labor ninguna indicación ni presión del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ni ningún otro cargo político.

Cabe recordar que la Dirección General de Intervención emitió un informe de alegaciones en el que respondía a su vez a un informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) que apreciaba irregularidades en la adjudicación de Belate. Las alegaciones de la Intervención rechazaban que esta adjudicación debiera considerarse nula de pleno derecho. En un tenso cruce de intervenciones de UPN, Pérez Capapay ha rechazado que con este informe participara en un intento del Gobierno por "blanquear" esta adjudicación. "¿Me está acusando de blanquear? Este director general no se merece semejante acusación de llamarle blanqueador en ningún caso. No vengo aquí a que me llamen blanqueador del Gobierno", ha señalado.

Además, ha subrayado en distintos momentos de su intervención que "el control interno se maneja en unos términos de autonomía e independencia técnica".

Por otro lado, Pérez Capapay ha afirmado que, si él hubiera estado en la posición del director general de Obras Públicas cuando se emitió el reparo no suspensivo a la resolución de la mesa de contratación, "hubiera corregido los posibles problemas del informe de reparo, porque soy interventor".

También ha abordado el planteamiento que le realizó el interventor delegado en el sentido de que no quería participar nuevamente en la mesa de contratación si se licitaba otra vez la obra, porque había perdido la objetividad. Ante esto, el director general de Intervención le pidió tranquilidad y le planteó que, si se licitaba de nuevo, se utilizaría un sistema de plicas, pero el interventor delegado no era partidario de este sistema, porque requería de "buena fe, confianza legítima y lealtad institucional" entre los miembros de la mesa. "En esa mesa no había confianza, no había lealtad, y no había buena fe, porque con el nivel de enfrentamiento que se ha demostrado en esta comisión, de uno por otro, no se puede trabajar bien", ha indicado.

SISTEMA DE VOTACIÓN

Precisamente el sistema de votación que se siguió en la mesa, por el cual el presidente pudo haber votado conociendo la puntuación del resto de técnicos, ha sido una de las cuestiones por las que le han preguntado a Juan José Pérez Capapay, quien ha señalado que "quién participe antes o después en una votación es la decisión que toman en el conjunto de la mesa, estamos hablando de personas adultas, empleados públicos, actuando dentro de los principios de imparcialidad y objetividad, y es importante que la decisión final sea libre". "¿Usted puede decir que no ha sido libre ese consentimiento de decisión unívoca de la mesa? Yo no lo puedo decir", ha planteado al parlamentario de UPN Javier Esparza.

Así, el director general ha indicado que su valoración sobre la puntuación "reside no en qué puntuó uno u otro" miembro de la mesa, sino en "por qué se puntuó así". De hecho, ha indicado que lo que más genera su crítica es el pliego en sí de la licitación, "porque son muy importantes las cartas con las que se juega la partida".

LOS CORREOS EN LOS QUE MENCIONABA AL CONSEJERO

Otro de los momentos de tensión en la comparecencia se ha registrado cuando UPN ha preguntado al director general sobre una serie de correos que intercambió en relación con esta obra. La formación regionalista se ha interesado por saber si el consejero Arasti era conocedor de la situación en la mesa de contratación de las obras de Belate.

Pérez Capapay ha explicado que en noviembre de 2023 el interventor delegado le comunicó la interposición de un informe de reparo no suspensivo a la resolución de adjudicación de las obras de Belate. El 4 de noviembre, Pérez Capapay escribe un correo al interventor delegado en el que le dice que, por lo que comentó el consejero, el director general de Obras Públicas no tenía propósito de firmar la adjudicación, y "no le queda otra que desistir y volver a licitar".

Sin embargo, este martes Pérez Capapay ha negado que el consejero le comentara que el director general de Obras Públicas no tenía intención de firmar. Esto ha llamado la atención de UPN, que le ha insistido en que él mismo escribió en el correo electrónico que Arasti sí había comentado eso. Pérez Capapay ha insistido en que el consejero no se lo dijo y ha recordado que escribió ese correo un sábado a las 7.10 de la mañana. "Posiblemente estaría acostado en mi cama", ha indicado.

El director general ha señalado que no recuerda exactamente lo que se habló en esas fechas, pero ha indicado que "en una situación de adjudicar un contrato de 77 millones a todo el mundo le tiemblan las piernas cuando hay un informe de reparo no suspensivo".

REPARO AL SOBRECOSTE

Por otro lado, Juan José Pérez Capapay ha abordado también el informe de su Dirección General que emitió una reparo suspensivo ante el modificado que suponía un sobrecoste de las obras de Belate.

El director general ha señalado que "no somos ingenieros de caminos, pero sí somos técnicos cualificados en cuestiones jurídicas, económicas, presupuestarias y contables". Entre otras cuestiones que justificaron el reparo, ha señalado que el sobrecoste contemplaba una revisión de precios, algo que "no cabe" en este modificado. Pérez Capapay ha señalado que, una vez emitido el reparo suspensivo, "ahora el órgano gestor -la Dirección General de Obras Públicas- tiene que decidir".

NO TENÍA INFORMACIÓN SOBRE CERDÁN Y SERVINABAR

Durante su comparecencia, Juan José Pérez Capapay ha explicado que sintió "vergüenza" cuando vio en los medios de comunicación la información relativa a las investigaciones policiales y judiciales que apuntaban a una presunta trama de corrupción que implicaría a Acciona y Servinabar -adjudicatarias de las obras de Belate- pero ha subrayado que en la Intervención no tenían ninguna información a su alcance que apuntara a que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pudiera ser propietario de una parte de Servinabar.

"En el proceso de la adjudicación y en el área administrativa nuestra no tenemos ningún documento a nuestro alcance con el que podamos decir que Santos Cerdán forma parte de la UTE", ha indicado. Sí ha señalado, que en caso de que efectivamente se confirmara la participación de Cerdán en Servinabar, sería un conflicto de interés.