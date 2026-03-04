La directora de la Oficina Anticorrupción dice que el traslado del secretario de Belate fue "una represalia de manual"

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, Edurne Eguinoa, comparece ante la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 4 de marzo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha manifestado que el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate, Lorenzo Serena, fue "una represalia de manual".

Cabe recordar que este secretario emitió votos particulares a la decisión de la mesa de contratación de proponer la adjudicación de las obras a la UTE Acciona-Osés-Servinabar y presentó además una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por presuntas irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las obras. El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió.

En su comparecencia este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, Edurne Eginoa ha señalado que "sin duda" el traslado del secretario "fue una represalia de manual, está prevista en la ley".

"Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -titular de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben", ha afirmado.

Edurne Eginoa ha incidido en que "la ley establece una presunción de que hechos de este tipo constituyen una represalia y además no establece una lista cerrada, sino que es una lista abierta, casi es una obsesión de la ley la protección de la persona denunciante, para que esa persona tenga una garantía de que va a salir indemne".

La directora de la OANA ha afirmado que "la represalia a la persona que denuncia es inadmisible en un Estado de Derecho". "Hacer bromas, quitándole la importancia que tiene, es inadmisible", ha indicado, en referencia a unas palabras que pronunció el ya exdirector general de Obras Públicas Pedro López, quien afirmó que el secretario de la mesa "se lo iba a pasar mejor" en su nueva ubicación.

Sobre la exigencia de responsabilidades por este traslado, Eginoa ha señalado que "lo tenemos que estudiar". Ha explicado que el objetivo de la OANA en primer lugar fue "dar una respuesta a la persona represaliada". "Nos aseguramos de que cesara la represalia y de que esa persona estuviera bien, pero tenemos pendiente estudiar quién debe ejercer las acciones, si en el ámbito de la Oficina tenemos alguna competencia. Si fuera una sanción disciplinaria, la tiene que tramitar el propio Gobierno. No nos hemos metido con ello, está pendiente", ha afirmado.

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha cuestionado insistentemente a Edurne Eginoa cuál ha sido la "represalia" en estos hechos si el secretario de la mesa "no pierde dinero, si no se le hace movilidad geográfica, si no se le hace movilidad funcional".

Eginoa ha insistido en que la represalia fue trasladar al secretario a una nave de Landaben y que el objetivo era "humillarle". "Eso hacen personas que no tienen límites", ha afirmado.