Las disoluciones matrimoniales descienden un 12,6% en Navarra en 2025

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las demandas de disolución matrimonial descendieron un 12,6% en Navarra el pasado año, ya que se registraron 1.145 rupturas frente a las 1.310 interpuestas en 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este lunes.
En 2025, los juzgados navarros incoaron 44 demandas de separación consensuadas, tres más -41- que en 2024, y 18 no consensuadas, 7 menos -25- que el año anterior.
Respecto a los procesos de divorcio, en el pasado año se instaron 795 de mutuo acuerdo, uno más -794- que el año anterior. Asimismo, se interpusieron 287 demandas de divorcio no consensuadas, frente a las 450 de 2024, esto es, una reducción del 36,2%.
En cuanto a las demandas de nulidad matrimonial, el año pasado se presentó una, cuando en 2024 no se registró solicitud alguna.
Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Baleares (207,7) demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Canarias, con 205,2; Comunidad Valenciana, con 195; Murcia, con 186,5; Castilla-La Mancha, con 182,4; Asturias, con 173,1; Cantabria, con 172,6 y Andalucía, con 172,3.
Por debajo de la media nacional se situaron Cataluña, con 170,4; Extremadura, con 169,7; Galicia, con 168,5; La Rioja, con 168,4; Navarra, con 167,5; Aragón, con 164,3; País Vasco, con 153; Madrid, con 151 y Castilla y León, con 144,4.
Por otra parte, en 2025 se iniciaron en Navarra 201 procedimientos de modificación de medidas consensuadas (208 en 2024) y 190 contenciosas (317 en el año anterior).
Por último, en los procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, el pasado año se presentaron 411 demandas de mutuo acuerdo (434 en 2024) y 365 no consensuadas (559 un año antes).