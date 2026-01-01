Dispositivo de búsqueda de un varón de 68 años que salió de una residencia de ancianos de Olite y no regresó

PAMPLONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Se ha establecido un dispositivo de búsqueda de un varón de 68 años que salió a pasear este miércoles de la residencia de ancianos de Olite a las 18 horas y no regresó, según han informado desde Sos Navarra.

Policía Foral inició la búsqueda la noche del día 31 y la mañana de este jueves se han sumado distintos efectivos. Se han movilizado efectivos de Bomberos de Cordovilla, Bomberos de Tafalla, el Grupo de Rescate Técnico, un helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente, el Grupo de Perros de Salvamento, Protección Civil de Milagro, Policía Foral con drones, guías caninos, Seguridad Ciudadana, Brigada de Protección Medioambiental, Policía Judicial y Guardia Civil.