El dispositivo de Cruz Roja en las segundas Javieradas contará con ocho puntos de atención y unos 80 voluntarios

Atención sanitaria de Cruz Roja en las Javieradas. - CRUZ ROJA

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja reactiva su dispositivo por las segundas Javieradas de 2026 este viernes, con ocho puestos de atención, 7 fijos y 1 móviles distribuidos por la Ribera, Zona Media y Zona Norte, en los que participarán cerca de unas 80 personas voluntarias.

Los puestos cuentan con personal socorrista, técnico sanitario, masajista, médico, de enfermería y técnico en comunicaciones. Además, disponen de material sanitario necesario para realizar curas y masajes, control de constantes, valoración y tratamiento de lipotimias, así como para intervenir en cualquier urgencia que pueda surgir.

El dispositivo de la 2ª Javierada se iniciará este viernes, 13 de marzo, a las 14.30 horas con un puesto de atención ubicado en el Monumento al Pastor en la Bardena que permanecerá operativo hasta las 19.30 horas, informan desde Cruz Roja en una nota de prensa.

El sábado, día 14 de marzo, desde las 08.00 horas un puesto móvil recorrerá la ruta Aranguren-Lumbier. El primer puesto fijo se ubicará en Idocin, desde las 08.00 horas. Posteriormente se irán abriendo puntos de atención en Loiti, Liédena, Sangüesa y Javier.

En la Javierada 2026 participan unas 80 personas voluntarias de las Asambleas Locales de Cruz Roja de Ablitas, Burlada, Cintruénigo, Cortes, Estella, Lodosa, Mélida-Carcastillo, Mendavia, Pamplona, Sangüesa, Tafalla y Tudela.

El dispositivo se dará por concluido una vez que todas las unidades y personal voluntario hayan llegado a sus puntos de origen el sábado, tras la celebración de la misa en Javier y la operación retorno, pasadas las 20.00 horas.