El distintivo ambiental, obligatorio desde el lunes para vehículos que accedan a la Zona de Bajas Emisiones de Pamplona

El distintivo ambiental será obligatorio desde el lunes para vehículos que accedan a la Zona de Bajas Emisiones de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este lunes entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones de Pamplona, que engloba todo el Casco Antiguo de la ciudad, delimitado por la calle Taconera, calle Navas de Tolosa, paseo de Sarasate, calle Duque de Ahumada, calle Juan de Labrit, calle Vergel y calle Santo Domingo (Huertas de Santo Domingo).

Los accesos a esta zona estarán sujetos a clasificación medioambiental, de forma que podrán circular por ella vehículos con las etiquetas 0, Eco, B y C, además de los vehículos autorizados. La información sobre los distintos tipos de distintivos puede consultarse en la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico y adquirirse por cinco euros en las entidades colaboradoras con la DGT.

El distintivo ambiental será obligatorio para acceder a la Zona de Bajas Emisiones. No obstante, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, existen casos en los que los accesos no están sujetos a este distintivo. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de ser residente del Sector 1 (Casco Antiguo) o del paseo de Sarasate (encuadrado en el Sector 2). Tampoco deberán llevarlo los vehículos de personas con movilidad reducida ni dependientes, los titulares de plazas de garaje o que vayan a aparcar en un aparcamiento público, los titulares de establecimientos comerciales y hoteleros, los vehículos de emergencia, de obras, mudanzas o reparaciones y el transporte público. Además, tampoco se exigirá cuando se vaya a hacer uso de los apeaderos de las calles Mercado y Juan de Labrit.

Por el contrario, sí están sujetos a las restricciones medioambientales vehículos de carga y descarga de paquetería de hasta 3,5 m3 de volumen de carga (para superiores no será obligatorio), los accesos puntuales de clientes de hoteles sin parking, para el reparto de comida a domicilio y para vehículos que participan en la organización o desarrollo de distintos eventos. Igualmente, se exigirá el distintivo medioambiental para los accesos puntuales que se realizan a las distintas calles del Casco Antiguo durante 30 minutos.

El Boletín Oficial de Navarra publicará este lunes la nueva ordenanza municipal que regula la Zona de Bajas Emisiones. En ella se especifican cuáles son los accesos permitidos con y sin distintivo. Con la publicación se hacen efectivas todas las restricciones medioambientales, de modo que el incumplimiento de estas normas se considerará una infracción grave, que podrá ser sancionada con una multa de 200 euros (100 euros en caso de pronto pago).

CAMPAÑA INFORMATIVA

Para que la ciudadanía conozca estas nuevas medidas, el Consistorio ha puesto en marcha una campaña informativa, que incluye el buzoneo de 75.000 folletos por todos los barrios de la ciudad. Además, se ofrecerá información a través de la web municipal pamplona.es y de las redes sociales municipales, y se instalará cartelería en mupis estáticos y digitales.

Las personas que tengan dudas o consultas pueden consultar en detalle las características de la Zona de Bajas Emisiones en la web www.accesocascoantiguo.com, en el teléfono de atención ciudadana 010 (948420100) y en el servició de atención de Seguridad Ciudadana, ubicado en la calle Monasterio de Irache, número 2.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT), se establecen cuatro tipos diferentes de distintivos medioambientales, acordes a las características del vehículo, sus consumos y su efecto contaminante. Por un lado, hay unos distintivos azules identificados con un 0, que hacen referencia a vehículos de cero emisiones. Por otro lado, existen otras etiquetas denominadas ECO, que son de color azul y verde, pensadas para vehículos híbridos en su mayoría.

En tercer lugar, está la etiqueta C, de color verde, que identifica a vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas indicaciones sobre emisiones de Europa. Aquí se ubican los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015, así como los vehículos de más de 8 plazas, excluido el conductor, y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014. Por último, la etiqueta B, de color amarillo, debe usarse para vehículos de combustión interna de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006, además de vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

La emisión de la etiqueta con el distintivo correspondiente tiene un coste de 5 euros y puede adquirirse a través de distintas entidades y empresas asociadas con la DGT, como por ejemplo Correos.

El Ayuntamiento de Pamplona ha acordado implantar la Zona de Bajas Emisiones sobre la ya denominada Zona de Acceso Controlado (ZAC), que afecta al Casco Antiguo. La zona ZAC establece unas medidas de control de los vehículos que circulan por el Casco Antiguo, estableciendo horas de carga y descarga y habilitando accesos puntuales de 30 minutos para recogida o entrega de personas u objetos, a través del 010, la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona y de la app TokTok.

Todas esas medidas siguen vigentes, sin alteración alguna. No obstante, ahora se exige, además, portar el distintivo medioambiental (en los casos especificados previamente) para poder acceder a esta zona, al confluir en un mismo espacio la Zona de Bajas Emisiones y la Zona de Acceso Controlado.