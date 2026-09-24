Doce grupos musicales recorrerán en octubre y noviembre 12 localidades en la sexta edición de 'Girando por Navarra'

Presentación de la sexta edición de Girando por Navarra - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 2 de octubre dará comienzo la sexta edición de 'Girando por Navarra / Bira Nafarroan Barna', que se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre con la participación de 12 grupos y 12 localidades navarras.

El programa completo ha sido presentado este jueves en la Casa de Cultura de Villava por el director de Cultura - Instituto Príncipe Viana, Ignacio Apezteguia, el alcalde de la localidad, Mikel Oteiza, y Maite Iriarte, artista que formará parte en esta edición.

El ciclo, impulsado por el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, a través de la sociedad pública NICDO y la oficina de la música Navarra Music Commission, ofrecerá en esta sexta edición doce conciertos en doce localidades navarras a cargo de doce artistas y grupos emergentes navarros.

El director general de Cultura ha subrayado la importancia de las entidades locales que forman parte del programa, en tanto que son "una parte imprescindible" de esta iniciativa. "Son quienes conocen sus espacios, sus públicos y su realidad cultural, y esa colaboración permite que el circuito tenga una verdadera dimensión territorial", ha explicado.

En esta edición las localidades que acogerán Girando por Navarra son: Aoiz / Agoitz, Castejón, Cintruénigo, Estella-Lizarra, Etxauri, Falces, Sangüesa / Zangoza, Tafalla, Viana, Villava, Yerri y Zizur Mayor / Zizur Nagusia. Cada una de ellas ha facilitado una selección de 5 bandas de un catálogo de 35 posibles, de la que finalmente se escogió una.

Este catálogo, al igual que las ediciones anteriores, está formado por grupos y artistas navarros inscritos en www.navarralivemusic.com y ha sido elaborado por Navarra Music Commission teniendo en cuenta criterios de calidad, actualidad (canciones editadas en el último año), proyección y desarrollo.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

La programación de Girando por Navarra 2026 se dividirá entre los meses de octubre y noviembre. El próximo viernes 2 de octubre, Bakandeya dará comienzo al ciclo en el Valle de Yerri en el Ostatu Deierri.

Le seguirán Maite Iriarte, el 3 de octubre en el Auditorio del Carmen en Sangüesa; Ane Martija, el 16 de octubre en la Casa de Cultura de Zizur; Loko Kilombo, Señora!, el 17 de octubre en el Centro Cultural Sarasate de Castejón; Bandada, el 24 de octubre en la Sala Ruinas de San Pedro de Viana; Geminiss, el 30 de octubre en la Casa de Cultura de Villava; y la agrupación Jon Koldo, el 31 de octubre en Falces en Centro Cívico Pedro Iturralde.

En noviembre, actuarán Anavi, el 6 de noviembre en Cintruénigo; Los Flamingos, el 7 de noviembre en el Espacio Cultural Los Llanos de Estella; Ajou!, el 13 de noviembre en el Centro Cultural de Tafalla; Puntu Takoma, el 14 de noviembre en la Sala Multiusos del Ayuntamiento de Etxauri; y Apotheke, el 21 de noviembre en la Casa de Cultura de Aoiz, que pondrá el broche final al ciclo.

Toda la programación puede consultarse tanto en www.navarralivemusic.es como en culturanavarra.es. Las entradas para cada uno de los conciertos se pueden adquirir a través de los canales habilitados por cada localidad y todos tendrán un precio de 5 euros que están destinados a cubrir los gastos generados en los consistorios para su realización.

Por su parte, el Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública NICDO y su oficina de la música, se hace cargo de la elaboración del catálogo y pago de los cachés de grupos y artistas y de los gastos de producción de los conciertos.