Una docena de empresas navarras participan en Hamburgo en la feria internacional del sector eólico WindEnergy

El consejero Irujo junto a los representantes de las empresas navarras que participan en Hamburgo en la feria WindEnergy. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra participa un año más en WindEnergy Hamburg, la principal feria internacional de este sector, que se celebra del 22 al 25 de septiembre en Hamburgo (Alemania) y que reúne a más de 43.000 profesionales de un centenar de países.

El Plan Internacional de Navarra (PIN) ha promovido un stand agrupado en el que participan 12 empresas navarras: SAPREM Electrónica, Industrial Barranquesa, AIN, Tetrace, Talleres Lantegui, EPER, Industrias Laneko, Koshkil Systems, Leunamme Technology/Koala Lifter, Industrias Barga, Dinabi Industria y Desarrollo, y Windtools, detalla el Ejecutivo foral en un comunicado.

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha destacado que "estamos en Hamburgo como muestra clara de apoyo al Plan Internacional de Navarra, y al sector eólico. Nos encontramos ante un momento decisivo, llenos de retos para el sector y una presión creciente de la competencia que mayormente nos viene de China", ha indicado.

"Por tanto el reglamento (Industrial Acelerador Act) es clave para el devenir de nuestra industria. Por ello también, junto con Enercluster estamos haciendo esa labor de lobby que incluya ese sello Made in Europe, que es el que necesita nuestra industria para su desarrollo y futuro", ha afirmado.

En esta misma línea de énfasis ha añadido que "las empresas que se encuentran aquí en Hamburgo no solo representan el sector, representan a nuestra industria con sello 'Made in Europe' y 'Made in Navarra'. Una industria hecha por personas, competitiva, diversa, sostenible y ágil".

EL SECTOR EÓLICO EN NAVARRA

WindEnergy Hamburg reúne a empresas de toda la cadena de valor eólica, desde fabricantes y proveedores especializados hasta empresas de servicios, ingeniería, tecnología e innovación. Gracias al impulso de un stand agrupado, el Plan Internacional de Navarra permite a las empresas participar de forma agrupada en uno de los principales encuentros internacionales del sector, "facilitando su acceso a mercados exteriores, tendencias y oportunidades, y la generación de contactos comerciales".

Esta acción se enmarca en la apuesta del Gobierno de Navarra por un sector "que constituye uno de los principales ámbitos de especialización industrial de la Comunidad foral". Navarra cuenta con más de un centenar de empresas vinculadas a la industria de la energía verde, que generan una facturación conjunta de alrededor de 4.500 millones de euros y 6.400 empleos, según datos del Gobierno de Navarra.