Domínguez comparte la "preocupación" por la situación del sistema sanitario, "que es compleja"

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha compartido en el Parlamento foral la "preocupación" por la situación del sistema sanitario, que "es compleja". Ante ella, ha dicho que van a seguir trabajando para "intentar hacer de esta crisis una oportunidad para mejorar las cosas". "Espero contar con todos ustedes", ha señalado a los parlamentarios.

Domínguez ha respondido en el pleno del Parlamento a preguntas de UPN, PSN, Contigo-Zurekin y Vox y ha precisado que "nos preocupa" la duración en el tiempo y el impacto a nivel asistencial de la situación que vive la sanidad. "Hay especialidades donde la exigencia es mayor, principalmente por falta de profesionales efectivos, pero la mayor parte de las plantillas, en contra de lo que muchos quieren hacer ver, están cubiertas. Eso no significa que sea plantilla real efectiva, porque hay multitud de permisos, vacaciones, derechos, etc., que cada profesional puede solicitar y nosotros tenemos la obligación de darlos. Ahora tenemos una situación, cuando menos, compleja con la que tenemos que trabajar y afrontar algunos cambios y medidas", ha insistido.

Con ello, ha expuesto, se busca "prestar la atención y ordenar el sistema para que los profesionales trabajen en las mejores condiciones posibles". Ha precisado que se ha establecido, tras la reunión con los jefes de servicio del HUN, un calendario de reuniones "que se prolongará las próximas semanas con el fin de conocer y llegar a acuerdos".

Ha explicado Domínguez que "algunos servicios en bloque han decidido no hacer actividad extraordinaria de tarde; otros han decidido no programar más pero no descitar la que ya estaba programada, y algunos otros han decidido seguir con la actividad extraordinaria de tarde". "Esta disparidad de situaciones que cambian cada día hace complicado contabilizar el número exacto de consultas o intervenciones 'perdidas' pero sean diez o mil, tenemos que dar salida a estos pacientes", ha afirmado, para precisar que para ello "se han revisado listas de contratación y ver si hubiese facultativos disponibles, se ha mantenido la opción de hacer jornada extraordinaria para todos, incluidos aquellos que normalmente no la realizan o si cambian de opinión, y también se ha hablado con los centros concertados para ver qué actividad se puede derivar".

Además, el consejero ha precisado que se ha convocado al comité de huelga para reuniones, "la primera de las cuales se celebrará hoy mismo, y en la que trataremos de conocer exactamente cuáles son las reivindicaciones del Sindicato Médico de Navarra para ver qué se puede negociar".

"MEJOR SISTEMA"

Domínguez ha señalado que el SNS "sigue siendo el mejor sistema del Estado, sigue contando con los mejores profesionales siendo uno de los mejores sistemas del Estado, aunque se empeñen en decir que no", y ha reconocido que "también tenemos un problema de accesibilidad en todos los ámbitos que está costando revertir y que no he dejado de reconocer en ningún momento". "Estamos en ello intentándolo atacar por todos los frentes, pero lo demás le pido por favor que no lo ponga en duda", ha expuesto.

El consejero ha explicado que el plan de acción en el que se detallan medidas "está ya muy avanzado y aunque el escenario ha cambiado tenemos que seguir adelante con su puesta en marcha". "Dentro del plan hay decenas de acciones muy concretas a nivel interno organizativo de agendas, de guardias, de actividad, etcétera, y otras que van a suponer un cambio para todo el sistema como el fichaje y la posibilidad de pagar parte de la retribución por objetivos", ha precisado.

Domínguez ha comentado que "a día de hoy está ya disponible el fichaje digital por ordenador, pero no todos los estamentos en salud trabajan día a día con un ordenador y, por tanto, se están adecuando todos los sistemas que sean necesarios para que todos puedan hacerlo". "Está trabajando la Dirección General de Telecomunicaciones en ello y esperamos poder lanzarlo en junio para hacer durante el verano todas las pruebas necesarias e instaurarlo a partir de septiembre para todos", ha detallado.

Sobre el sistema de incentivos, ha dicho que "ha habido un problema de comunicación y entendimiento". "No supone hacer más actividad, sino dotar a los jefes, los profesionales de una herramienta más para organizar la asistencia, de un aliciente para motivarles a optimizarla de forma que se dé respuesta a los objetivos de la organización", ha dicho, para indicar que "la idea es probarlo en varios servicios hasta junio y después el último trimestre del año con el objetivo de instaurarlo para todo el sistema".

DISCULPAS

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha dicho al consejero que "usted debería rectificar" porque "tiene la gente muy cabreada". "Lo que le pedimos hoy, lo que le preguntamos es si usted va a rectificar, si usted va a pedir disculpas públicamente a esos médicos a los que públicamente ha señalado", ha manifestado la portavoz regionalista.

El consejero le ha contestado a San Martín que "no" va a pedir disculpas porque "yo no he señalado a los médicos, aunque ahora ustedes en la oposición y el Sindicato Médico de Navarra quieran enfrentarme con un estamento al que, les recuerdo, yo también pertenezco".

Según ha expuesto, "hoy voy aquí a dar explicaciones de la compleja situación que vivimos a día de hoy en nuestra sanidad y en la medida de lo posible de presentar soluciones". "Usted me dice que he señalado públicamente a los médicos. ¿Está usted segura de que lo he hecho en esos términos? Habré señalado algunas actuaciones del Sindicato Médico de Navarra, sin duda, pero es que el sindicato no son todos los profesionales del estamento", ha afirmado, para exponer que "el estamento médico merece todo mi respeto como consejero y como colega".

San Martín ha señalado que "todos sabemos que usted se ha equivocado con la actitud, ha generado un conflicto que no ha dejado de crecer día tras día, tiene a los profesionales movilizados, tiene a servicios enteros cuestionando el funcionamiento actual, tiene a médicos que se niegan a seguir asumiendo esa sobrecarga que durante años ha sostenido el sistema". "Usted está señalando a profesionales que, con su sobreesfuerzo voluntario, han mantenido el sistema sanitario público en la Comunidad foral", ha dicho, para pedirle que "dé un paso al lado".

PREOCUPACIÓN

La representante socialista Maite Esporrín ha afirmado que "la sanidad en Navarra es muy buena", lo que "no quita para que reconozcamos que existen problemas sobre todo de accesibilidad". "Estamos preocupados por ello y también preocupados por la situación que se ha generado en salud recientemente con el plante de muchos de los médicos a realizar jornadas extraordinarias y la repercusión que ello puede generar en incrementar todavía más las listas de espera", ha dicho.

Desde Contigo-Zurekin, Daniel López ha manifestado que "no vamos a ocultar que la situación que se está haciendo pública estas últimas semanas con el malestar de los facultativos de varios servicios médicos de Osasunbidea nos genera preocupación". "Desde nuestro grupo siempre hemos defendido que el departamento necesita una remodelación estructural y hemos hablado específicamente muchas veces de ese refuerzo de Atención Primaria", ha dicho, para plantear al consejero que "afronte la situación desde el diálogo para acometer los cambios necesarios que deben ser más profundos y estructurales".

El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha señalado que "este Gobierno sigue viviendo en el mundo feliz y parece que los navarros, los profesionales se quejan de vicio". "Yo iba a pedirle, señor consejero, que se fuera a su casa, pero es que el que se tiene que ir es todo el Gobierno", ha dicho, porque "no funciona nada". A su juicio, "el problema no es la falta de recursos, hay dinero pero se está malgastando y hay que priorizar la sanidad frente a cualquier gasto superfluo".