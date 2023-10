Domínguez dice que Navarra trabaja en "políticas transversales" para disminuir la siniestralidad laboral

El consejero llama a "aunar esfuerzos entre todos los sectores concernidos"



El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que "la siniestralidad laboral es una prioridad para todos los agentes involucrados en su prevención y tratamiento" y que en el Ejecutivo foral esta cuestión "involucra principalmente a dos departamentos que trabajan en diferentes políticas transversales para disminuirla de forma coordinada e integrada para que, a pesar de las particularidades de nuestra comunidad, podamos reducirla".

Así lo ha manifestado este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra, en respuesta a una interpelación sobre política general en materia de prevención de riesgos laborales formulada por Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa. Durante su intervención, Domínguez ha asegurado que "compartimos la preocupación de todos los sectores de la sociedad navarra ante este grave problema y reiteramos el llamamiento a aunar esfuerzos entre todos los sectores concernidos".

Según ha explicado, el departamento de Salud, y más en concreto el Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral, ha elaborado el Plan de Acción de Salud Laboral 2022-2025, inmerso en el Plan de Salud Pública 2022-2025. Las principales líneas estratégicas contempladas en este plan son, entre otras, "atender los riesgos de los problemas de salud laboral atribuibles a accidentes de trabajo, los trastornos músculo-esqueléticos y los daños derivados de los riesgos psicosociales".

También se apuesta por "reforzar el papel asesor de la Administración Pública en las empresas de menos de 25 trabajadores, e impulsar la integración de la gestión de los riesgos en la gestión de las empresas, implicando a toda la jerarquía, desde la dirección a las y los trabajadores". "Su éxito, por tanto, depende de dos factores. El primero, de una adecuada cultura asociada al compromiso de las y los empresarios y directivos, y el segundo, de la existencia de procedimientos y prácticas de participación activa propia y consciente de las y los trabajadores en el sistema preventivo de la empresa", ha dicho.

Por otra parte, y "simultáneamente", ha afirmado que el Servicio de Salud Laboral "está trabajando en diferentes programas dirigidos a reducir la sinestralidad en nuestra comunidad". Entre otros aspectos, ha mencionado la elaboración de la guía docente del curso básico

de prevención de riesgos laborales de 60 horas de duración, un curso teórico práctico en la formación de delegados de prevención de riesgos laborales o la atención a los riesgos psicosociales, entre otros.

"Al margen de los programas operativos que forman parte del plan de salud laboral, cuya ejecución recae de forma casi íntegra en el ISPLN, el Gobierno de Navarra en general, y la autoridad laboral en particular, a través del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, dispone de otros mecanismos y herramientas basadas en el diálogo social y su relación institucional con los agentes económicos y sociales de la comunidad", ha añadido.

Ha mencionado también el Plan de Empleo firmado para el periodo 2021-2024, y ha destacado la necesidad de realizar la evaluación y el desarrollo de las cuestiones pendientes "para avanzar", ya que en él se establece como objetivo la reducción de la siniestralidad laboral. "La sinestralidad laboral es una prioridad y debe de seguir siéndolo para todos los agentes involucrados en su prevención y abordaje", ha reivindicado.

Durante el turno de los grupos, el parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha afirmado que "la siniestralidad laboral continúa siendo alarmantemente elevada en Navarra" y ha añadido que, según los datos del Ministerio, en la Comunidad foral se registraron en el primer semestre 6.265 accidentes en jornada de trabajo y también in itinere, "lo que nos sitúa como el territorio con mayor índice por cada 10.000 personas trabajadoras del Estado".

"Se contabilizaron en Navarra 319,8 accidentes de trabajo con baja laboral por 10.000 personas trabajadoras, superando en 96 puntos la media del Estado. Hoy, poco más después de un mes del registro de esta interpelación, tenemos nuevos datos en base al avance facilitado por el Ministerio y podemos afirmar que los accidentes en Navarra ya han subido a los 7.346", ha dicho, para a continuación subrayar que "los datos demuestran un aumento continuo y extremadamente peligroso de los accidentes de trabajo en Navarra".

Por su parte, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha considerado que "las cifras que hay en Navarra respecto a los accidentes laborales son, sin paliativos, intolerables". "Compartimos con ustedes la preocupación pero no compartimos la posibilidad de cambiar las cosas porque no estamos en el Gobierno, pero ustedes sí", ha dicho, tras añadir que "ustedes tienen en su mano la posibilidad de cambiar las cosas", si bien "las políticas que están implementando no funcionan" para reducir la siniestralidad ni "para contenerla".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha asegurado que Navarra "no puede sacar pecho de las cifras", que "requieren una reflexión profunda por parte de empresas, sindicatos y todas las instituciones". "Es imperativo actuar y acabar con este goteo incesante, tanto de muertes como de enfermedades profesionales de las personas trabajadoras", ha reivindicado. Unzu, que ha remarcado que "hay que hacer autocrítica porque hay mucho margen de mejora", ha añadido que "el éxito de la gestión de la prevención de riesgos laborales depende en gran medida de una adecuada colaboración" entre todas las partes implicadas.

En nombre de EH Bildu, el parlamentario Txomin González ha manifestado que la actual situación se debe a "una serie de errores cometidos a lo largo de los años que no están permitiendo afrontar con la eficacia debida este problema de la salud laboral que padece nuestra sociedad". "Para nosotros, el mayor error cometido es la escasa atención histórica que la salud pública ha dirigido a los problemas de salud laboral", ha considerado.

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha señalado que los datos de siniestralidad laboral son "terribles" y "aún más duros en algunos colectivos", ya que según un informe "la población laboral de nacionalidad extranjera tiene 1,6 veces mayor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo". Además, ha criticado una "gran parte" de las empresas "no cumple" la ley de riesgos laborales o cumple "lo mínimo para pasar las inspecciones", por lo que ha apostado por "extremar la vigilancia" y dotar de más recursos a la Inspección de trabajo.

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha afirmado que la siniestralidad laboral "es un grave problema con consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales" y que "cuanto más debatimos, peores datos vamos teniendo". "El tema de la siniestralidad laboral es un ejemplo más del resultado de ocho años de supuestos gobiernos progresistas que no solo no progresan sino que retroceden", ha criticado.

Finalmente, la parlamentaria de Vox Maite Nosti ha afirmado que "el año pasado en total hubo en Navarra 14 accidentes laborales mortales", una cifra a su juicio "alarmante" que "pone de manifiesto la necesidad de abordar este tema de una manera enérgica". Por ello, ha considerado que el Gobierno de Navarra debe "extremar las medidas de prevención" y que los empresarios "tienen que cumplir, y creo que cumplen hasta cierto punto, con todas las normas". "Por otra parte, están los trabajadores, que en muchas ocasiones pasan de seguir estas recomendaciones", ha añadido.