Domínguez dice que "no va a haber ningún cese" de jefes de Traumatología y pide trabajar "entre todos"

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado este viernes que "no va a haber ningún cese" de jefes en el servicio de Traumatología, después de que el miércoles planteara la posibilidad de "intervenir" este servicio ante la situación de las listas de espera.

"Yo reconozco que la palabra intervenir puede sonar muy fuerte, porque realmente lo que se pretende es poner todos los recursos y herramientas de apoyo a la gestión al servicio de Traumatología, para trabajar junto con los jefes de servicio y los profesionales, con todos los jefes de servicio, porque está claro que es un problema de la especialidad. No sabemos por qué las medidas que se han empleado en otras especialidades han dado resultado y en Traumatología no", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación.

El consejero ha señalado que él habló de "intervención" y que entiende que "es una palabra fuerte, pero ya he explicado suficientemente qué es lo que significa esa palabra en este contexto y se mantiene".

Fernando Domínguez ha afirmado que "se trata de hacer un análisis exhaustivo de actividad, de los profesionales de que disponemos, tanto estructurales como de disponibilidad real, ver las características de los pacientes, y la idea es hacerlo en colaboración con los profesionales, con los jefes de servicio". "Quiero recalcar que no va a haber ningún cese de jefes de servicio, no va a haber ningún relevo, y pediría a los medios que no se pusiera el foco en el jefe de servicio del Hospital Universitario de Navarra, que sí que es verdad que es el servicio más grande, pero el problema afecta a toda la especialidad", ha resaltado.

El consejero ha explicado que entiende que su comentario sobre la posibilidad de intervenir el servicio "haya causado revuelo". "Entiendo que puedan estar molestos los profesionales, pero también hay que entender que la cifra de la lista de espera en Traumatología es lo suficientemente elevada como para tener que estar preocupados por los pacientes. Creo que es una preocupación compartida con los profesionales y entre todos tenemos que buscar la solución", ha destacado.

Sobre la situación de la plantilla en Traumatología, Fernando Domínguez ha indicado que "eso es lo que hay que ver, las excedencias, las jornadas reducidas, etcétera, se modifican de un día a otro, en temporadas de verano se modifican también". "Lo que hay que hacer también es analizar la demanda que llega desde Atención Primaria. Tampoco he dicho yo nunca que desde Atención Primaria estén derivando inneceseriamente sino que hay que verlo y optimizar esa demanda", ha asegurado.

El consejero ha insistido en que entiende que los profesionales "puedan estar molestos, pero también ellos entienden perfectamente que tienen una lista de espera que hay que asumir y que hay que entender también a los pacientes". "Está muy claro que entre todos tenemos que buscar la solución, Administración, pacientes, profesionales tanto hospitalarios como de Atención Primaria, el apoyo de la gestión, todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Entre todos tenemos que trabajar en ese empeño de reducir la lista de espera", ha resaltado.