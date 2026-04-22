Domínguez dice que la puesta en marcha de Bidean ha sido "sobresaliente", que defiende como el modelo "más rentable"

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que la puesta en marcha de la empresa pública de transporte sanitario, Bidean, ha sido "sobresaliente" y ha asegurado que era el modelo "más rentable" en el "medio y largo plazo".

Así se ha pronunciado este miércoles, en una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN sobre los costes de la empresa pública con respecto a las previsiones del Plan de Actuación para el Transporte Sanitario de Navarra de 2023.

En su intervención, Domínguez ha explicado las diferencias entre el PAIF (Plan de Actividad, Inversiones y Financiación) y el PEF (Plan Económico Financiero). El PAIF, realizado en 2022, se corresponde con un estudio "preliminar" en el que se proponían tres escenarios distintos. Por su parte, el PEF es "el desarrollo del PAIF desde una alternativa añadida en la que se ha tendido a flexibilizar más aún los costes y a reducir la inversión inicial". Sus datos están referidos al periodo 2025-2028 y los datos a comparar son los gastos anuales del primero de esos años, el 2025.

Para "poder establecer comparaciones entre los datos y poder hacer una valoración exacta de cuál ha sido la variación entre un plan y otro, lo primero es homogeneizar los datos, por tanto, hemos trasladado los datos al mismo periodo temporal, en este caso 2022, ya que el PAIF se realizó ese año".

"El Tribunal de Comptos realizó una auditoría a este proyecto y publicó una comparación realizada con el PAIF en el escenario número 1, sin tener en cuenta las diferencias temporales, por ello la diferencia era de un 19,5%. Pero si la comparación se realiza con los datos homogéneos ésta se reduciría según nuestros cálculos hasta el 12,6%", ha explicado.

Según Domínguez, "el incremento de gasto señalado en el informe de auditoría de la Cámara de Comptos del 19,51% del PEF respecto al PAIF de Bidean se explica" por varios factores. Un 6,9%, "es decir, un 35,4% del total del incremento descrito por Comptos, viene causado por la diferencia temporal de los planes, uno realizado en 2022 y el otro referido al año 2025". "Esta desviación queda neutralizada al deflactar los gastos del PEF tomando como año base el 2022", ha indicado.

Un 5%, un 25,8% del incremento, "se justifica por los gastos comunes, de personal y gastos corrientes, y en el renting de las 19 ambulancias añadidas". "Esta desviación está causada por el incremento en los recursos utilizados por las contratas privadas en el periodo que va del PAIF al PEF, y que, por tanto, no estaban incluidos en el primero", ha manifestado.

Y un 7,6%, es decir, un 38,8% del total, "es motivado por la diferencia en el modelo utilizado para financiar la adquisición del inmovilizado". "Si consideramos el estudio de modelo de arrendamiento de vehículos que figura en el PEF y las inversiones iniciales realizadas en el año 2022, el PEF sería un 23% más económico que el PAIF", ha añadido.

A su juicio, "la decisión de crear una empresa pública de transporte sanitario no sólo viene respaldada por una decisión de Gobierno como una necesidad de mejora del servicio, sino también por una mayor rentabilidad en el medio y largo plazo". También "ha sido avalada por la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal", el organismo público "más legitimado para emitir este tipo de opiniones que en este caso compartimos".

Según ha remarcado, "Bidean está a punto de cumplir un año de actividad como empresa pública, y su puesta en marcha podemos decir que ha sido sobresaliente", aunque con puntos de mejora que se van trabajando". Ha subrayado Domínguez que "salvadas las primeras semanas en las que se registraron más incidencias propias de los primeros días, la calidad del servicio es algo reconocido por los propios usuarios".

"Los datos objetivos nos muestran que la puesta en marcha de esta empresa, desde el punto de vista financiero, era compleja. De ahí que se presentaran varios escenarios en el PAIF. Sin embargo, finalmente ha supuesto un menor esfuerzo para la tesorería pública dado que los gastos presupuestarios del primer año, reflejados en el Plan Económico Financiero, han sido inferiores a lo que planteaba el PAIF; y, en un horizonte temporal de 5 años, desde el punto de vista financiero para el Gobierno de Navarra el modelo es más rentable", ha apuntado.

En nombre de UPN, Cristina López ha afirmado que "en 2023, el coste de la prestación del servicio se situó en 20,4 millones de euros", y en 2026 "el presupuesto previsto es de 26,4". "Son seis millones de euros más en tres años, una diferencia que creemos que es sustancial. Usted ha cifrado la desviación en el 12,6%. Es menos que el 19,5%, pero creo que tampoco es una cifra menor de la que sacar pecho", ha criticado, tras considerar que "les ha faltado planificación" y "realismo".

Maite Esporrín, del PSN, ha valorado que al ser una empresa pública "lo podemos gestionar mucho mejor que si se hace a través de diversos conciertos con varias empresas privadas, como se hacía anteriormente". "Es algo que apoyamos desde el principio, y a la vista de su funcionamiento, seguimos apoyando", ha manifestado. A su juicio, "se ha pasado de un sistema nefasto a un buen servicio". "Y eso, lógicamente, tiene un coste", ha indicado, tras considerar que, en base a "los resultados que estamos viendo", la publificación "ha merecido la pena".

Desde EH Bildu, Txomin González ha considerado que "de forma bastante aceptable" se está implementando el funcionamiento de esta empresa, que "tiene retos importantes" y que "nos preocupan". A su juicio, "el coste, siempre que sea a cambio de una mejora sustancial de la prestación del servicio, puede estar justificado". "Pero también entendemos que es nuestra labor el supervisar y el fiscalizar estos datos, para realmente comprobar que todos esos recursos están utilizando la forma más óptima", ha indicado.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha afirmado que "ese incremento de los costes" entre el PAIF y el PEF es una cuestión que "ha quedado perfectamente clara" y que "no encierra ningún motivo de preocupación". Ha valorado, entre otras cuestiones, que "la diferencia entre un plan y el otro se produce, en parte, por la diferencia temporal". A su juicio, la publificación "fue acertada". "Era la mejor alternativa que se podía pensar y estamos dispuestos a seguir mejorándola en todo aquello que haga falta", ha comentado.

Por parte del PPN, Irene Royo ha subrayado que "no es una sorpresa el coste que ha tenido la empresa pública" porque "ya se denunció en su momento que no era realista con las previsiones" y que "había riesgo de infraestimación de los costes". "El departamento no actuó con la suficiente planificación y actuó con cierta imprudencia", ha subrayado, tras considerar que "se tiene que buscar el mejor servicio, sin lugar a duda, pero también con la mejor gestión desde el punto de vista económico".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha remarcado que "no nos parece que sea un desvío tan injustificado" y que la creación de Bidean era "necesaria". "A nosotros nos gusta más la gestión directa. Entendemos que se haya optado por la opción de la empresa pública. Creemos que es necesaria para garantizar que el servicio de traslados sanitarios sea de calidad y le encomendamos a que sigan trabajando en esta línea", ha indicado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha subrayado que "no se están cumpliendo ninguno" de los objetivos propuestos con la creación de la empresa pública y que "hay mayores costes", "hay problemas laborales" según los sindicatos, y "no se están mejorando los tiempos de respuesta". Además, "no hay competencia en el mercado" y que al ser "la única empresa, es una especie de monopolio".