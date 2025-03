Domínguez dice que se reunirá con el Sindicato Médico "las veces que se pida" y que "jamás" ha rechazado hacerlo

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que esta legislatura "he mantenido todas las reuniones que el Sindicato Médico me ha solicitado, en concreto una, en el mes de octubre de 2023". "Después, a mí como consejero no se me ha solicitado ninguna más y, como siempre digo, las puertas del departamento están abiertas y me reuniré las veces que se pida", ha apuntado.

En respuesta a una pregunta oral sobre las iniciativas del Departamento para afrontar la convocatoria de huelga del Sindicato Médico de Navarra, formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario de este jueves, el consejero ha añadido que "jamás he denegado una reunión a una organización sindical y no tengo idea de hacerlo, ya que somos los consejeros de cada ramo los que tenemos la tarea de atenderles, escucharles y tratar los temas que consideren oportunos".

Según ha añadido, "sí ha habido diálogo y participación continua con los gestores de Osasunbidea, como no puede ser de otra manera". En concreto, ha explicado que se han mantenido "once mesas sectoriales, ocho reuniones del grupo de trabajo de sobrecarga, cinco comités de seguridad y salud, tres reuniones del grupo de trabajo de carrera profesional, otras tres reuniones de la Comisión de Personal".

"En dos ocasiones se han reunido con la Gerencia de Atención Primaria y tenemos constancia de más de diez reuniones para tratar varios temas como exclusividad, la situación de los servicios de urgencia o los tribunales de las jefaturas de servicio, entre otras cuestiones", ha remarcado.

Además de todo ello, Domínguez ha citado "varias peticiones de información por escrito, que han sido respondidas en tiempo y forma en todo momento", y que en función del calendario previsto para los tres próximos jueves "hay alguna reunión más para las negociaciones oportunas con el Comité de huelga". "Por tanto, diálogo hay y predisposición al mismo también", ha asegurado.

En cuanto a la situación de huelga, el consejero ha señalado que estando "en pleno transcurso, no voy a hacer ninguna valoración ni ningún tipo de declaración que pueda llegar a afectar la actividad asistencial que estamos realizando en Osasunbidea". "La huelga es un derecho que respetamos y es responsabilidad de cada sindicato convocarla, mantenerla, extenderla o lo que consideren oportuno", ha indicado, tras añadir que "seguiremos escuchando y valorando la situación".

En este sentido, Domínguez ha señalado que "desde hoy mismo que se ha celebrado la primera reunión con el Comité de huelga, nuestro interés se centra fundamentalmente en escuchar y valorar sus propuestas". "Nuestra obligación es establecer unos servicios mínimos durante los días que la huelga está convocada, garantizar que estos se cubran y velar para que el impacto de que falte uno, cien o mil profesionales sea el mínimo posible en la actividad asistencial a nuestros pacientes. Y en eso estamos", ha comentado.

El parlamentario de EH Bildu Txomin González ha afirmado que la convocatoria de huelga del Sindicato Médico "está teniendo un seguimiento bastante limitado entre el personal de medicina". Además, ha indicado que el Servicio Navarro de Salud "tiene retos importantes para garantizar una atención lo mejor posible y unas condiciones laborales adecuadas para su plantilla". Retos que "conviene afrontar de forma consensuada con toda la representación sindical y no sólo con la representación corporativa de un estamento".

Asimismo, ha considerado que desde el departamento "se están haciendo esfuerzos" para afrontar algunos "problemas", como las listas de espera, un "esfuerzo" que a su juicio "no se está haciendo para mejorar otros aspectos que afectan a las plantillas". Por ello, ha considerado que el departamento "debería de forzar el trabajo" en esa línea, porque "creemos que merece la pena".