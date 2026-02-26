Domínguez dice que el SNS mantiene "un diálogo permanente" con el Sindicato Médico

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado este jueves que el Servicio Navarro de Salud (SNS) mantiene "un diálogo permanente con el Sindicato Médico de Navarra" y él personalmente ha recibido a sus representantes "siempre" que se lo han solicitado.

Domínguez, que ha respondido en el pleno del Parlamento de Navarra a una pregunta de Vox sobre las reivindicaciones del Sindicato Médico, ha señalado que "la atención sanitaria de la población se debe prestar 24 horas al día siete días a la semana y es nuestra obligación atenderla con los recurso que haya en cada momento".

El consejero ha precisado que, cuando Vox habla de excesos de jornada, "debe saber que no es una situación que se les imponga" a los médicos, sino que "los y las profesionales, una vez cumplida su jornada, hacen la actividad adicional que eligen, lo cual es de agradecer, de forma voluntaria, correspondientemente retribuida, y que requiere su consentimiento".

Domínguez ha señalado que la sobrecarga "no responde sólo a la cantidad de profesionales de la que se dispone en cada momento, sino también de los recursos con que cuentan los profesionales para afrontar la demanda por un conjunto de factores que afectan de forma distinta a cada persona".

El consejero ha asegurado que "el bienestar de los profesionales también nos importa, y mucho, y para mejorarlo, ya hemos tomado medidas que abordan las reivindicaciones del colectivo médico, probablemente en los últimos tres años más que en los anteriores, y otras las estamos tomando ya".

Así, Domínguez ha señalado que "se han tomado, se toman y se seguirán tomando todas las medidas que estén a nuestro alcance para que nuestros profesionales trabajen a gusto, con todas las herramientas disponibles que puedan facilitarle su trabajo y con las mejores condiciones laborales posibles".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha advertido del "exceso de horario" del colectivo médico y ha apuntado que "parece que la situación está cronificada y sin soluciones, lo que hace que los médicos hagan más de 2.000 horas al año". "Le pedimos soluciones. No están ni pactando ni escuchando a esos buenos profesionales que están cansados de tantas horas extraordinarias, de tantas peonadas, que piden que su horario de 37,5 horas sea respetado", ha señalado