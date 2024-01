Domínguez dice que la UCI de Tudela "no se ha cerrado por problemas de personal ni una vez"

PAMPLONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha asegurado que la UCI de Tudela "no se ha cerrado por problemas de personal ni una vez", ha afirmado que durante el puente de diciembre se dio un "cambio de organización" por una "baja sobrevenida" y ha afeado las "críticas injustificadas" de UPN sobre esta cuestión.

En respuesta a una pregunta de la formación regionalista en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra, Domínguez ha contestado que esta unidad sólo se ha cerrado una vez en 2023, entre el 5 y 8 de septiembre, "para limpieza de conductos y nada más". "Puede ser cuestionable a qué llamamos cierre de unidad y qué no", ha añadido el consejero, que ha considerado que la "opinión interesada" de UPN "le hace perder objetividad".

Según ha explicado, en el puente de diciembre se produjo una "baja sobrevenida" de una profesional intensivista que sufrió una fractura por una caída al salir del hospital; algo que hacía "imposible prever y planificar acciones para aminorar sus consecuencias". Por este motivo, las dos guardias que tenía prevista realizar los días 7 y 9 de diciembre "quedaban descubiertas".

"Ante la imposibilidad de contar con intensivistas en un margen de 24 horas en un puente y tras intentarlo con otros profesionales, tanto del sistema sanitario de Navarra como de comunidades vecinas", la dirección del Hospital Reina Sofía decidió que en las dos guardias que correspondían a esta profesional el soporte médico lo dieran los profesionales especializados en pacientes críticos, "tal y como se hacía en Tudela antes de que se abriera la UCI en 2017"

Así, ha señalado que se trata de un "cambio de organización pero en ningún momento un cierre, de hecho se atendió a los pacientes que requirieron estabilización". Ha indicado que durante este puente se trasladó al Hospital Universitario de Navarra un paciente "porque requería ingreso en la unidad coronaria tras un infarto", que "se habría derivado igualmente a Pamplona" porque es "el protocolo con el hospital de referencia".

Fernando Domínguez ha insistido en que la UCI de Tudela, desde su apertura en 2017, se ha cerrado "en contadas ocasiones", no "por falta de personal ni problemas organizativos sino por cuestiones de mantenimiento para realizar limpieza de conductos o solucionar problemas de ventilación principalmente". "Los cierres han sido de días contados y en esas ocasiones o bien se han trasladado los pacientes o se han mantenido con los equipos especializados", ha destacado.

El consejero ha pedido a UPN que deje de "alimentar la incertidumbre y el malestar de la población". Durante el puente podríamos habernos callado y no comunicar nada al resto de servicios, improvisar sobre la marcha si algún paciente crítico requería estabilizarse o atención especializada, pero hicimos justamente lo contrario. Y de repetirse de nuevo esta situación, lo volveríamos a hacer", ha manifestado.

"Nunca tomaremos una decisión que ponga en peligro la seguridad de nuestros pacientes" aunque suponga "un problema a nivel político o seamos objeto de las injustificadas críticas de su partido", ha concluido.

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha señalado que "no es ningún apocalipsis" cerrar la UCI de Tudela "dos o tres días" pero "no es algo sin importancia". Ha replicado al consejero que "cuando no hay médico intensivista no hay UCI".

San Martín ha advertido de que la situación de algunas especialidades en hospitales comarcales "es precaria en el sentido de que para cubrir las bajas y la asistencia se tiene que recurrir muchas veces a la voluntariedad de las vacaciones de los compañeros o de Pamplona". Por eso, ha preguntado al consejero por las medidas previstas por su departamento para "paliar esta situación que existe en esta especialidad y no vuelva a ocurrir en la UCI y en otras especialidades como, por ejemplo, Radiología".

En su opinión, hay dos medidas "fundamentales" a largo plazo: la definición de las plazas de difícil cobertura y su "incentivación". Un tema de la pasada legislatura que "no ha terminado de realizarse y que es urgente". También habrá que abordar, ha dicho, el tema de la exclusividad. "Navarra es de las pocas que la mantienen, quizá hay que buscar alternativas para esas especialidades que tienen un nicho en la sanidad privada como puede ser la dermatología o la ginecología", ha añadido.