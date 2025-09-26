DOP Idiazabal prevé cerrar la campaña 2025 con un aumento de producción del 10% y la elaboración de 1,4 millones de kg

El consejero Aierdi, en un momento de su intervención - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida Idiazabal, a las puertas de finalizar la campaña 2025, prevé un incremento en la producción en torno a un 10%, lo que supone una producción esperada de 1.410.000 kg de queso a través de 99 queserías.

Así se ha dado a conocer en la tercera edición del 'Idiazabal Eguna' que este año se ha celebrado en Navarra, en colaboración con la empresa pública INTIA.

Tras la Asamblea General del Consejo Regulador que ha tenido lugar en la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha mostrado su "apoyo" al modelo productivo de Idiazabal, "un modelo que, además de dotarnos de un producto de gran calidad, conlleva un importante valor añadido por su contribución al mantenimiento de la ganadería extensiva, la economía local y la fijación al territorio en nuestras zonas rurales".

En ese sentido, Aierdi ha señalado "la importancia de dar a conocer a la sociedad las potencialidades de un sector fuerte y con ganas de seguir creciendo".

Así lo ha dicho el consejero en la presentación de una jornada "que nació para mejorar la cohesión sectorial", y que en esta edición busca "apelar a la sociedad general a través de la puesta en valor la figura de la DOP y de sus valores diferenciales".

Por su parte, Felix Ajuria, presidente del Consejo Regulador de la DOP Idiazabal, ha considerado que "estamos ante un momento ilusionante por el buen posicionamiento y reconocimiento social del producto" y ha esperado que éstos "sean tractores para que la juventud siga tomando el relevo productivo en el sector".

En el acto institucional, además de Ajuria y el consejero, han estado presentes el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, y el subdirector general de Control de Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios del MAPA, Javier Mate.

Posteriormente, la actividad central de la jornada ha consistido en una mesa redonda sobre el relevo generacional, "uno de los principales retos actuales y clave para el futuro del sector", y un acto de recuerdo a Jose Mari Ustarroz, presidente de la Denominación de Origen Idiazabal durante diecisiete años.

JORNADA FESTIVA POR LA TARDE

Durante la tarde, el 'Idiazabal Eguna' abrirá sus puertas al público general con actividades para todos los públicos, entre las que destacan las propuestas gastronómicas como cocina en vivo, foodtruck con productos de Reyno Gourmet, degustación de queso Idiazabal y una cata comentada con la Reyna de Copas de Olite que se llevarán a cabo en la a Ciudadela de Pamplona entre las 16.30 y las 20 horas.

La DOP Idiazabal dará así por cerrada "una campaña exitosa desde el punto de vista de la producción y calidad obtenidas de un sector que afronta la nueva temporada apostando por el trabajo colectivo y reivindicando su papel en la sociedad".