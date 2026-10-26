Dos accidentes viales en Fontellas y Lizarraga se saldan con un motorista herido

Imagen de uno de los accidentes - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral han intervenido este lunes en dos siniestros viales ocurridos en las localidades de Fontellas y Lizarraga, que han dejado un balance de daños materiales en tres vehículos y un motorista trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras sufrir una caída.

Según han informado desde el cuerpo policial, el primer incidente ha tenido lugar en el término municipal de Fontellas, donde un camión ha sufrido la pérdida de parte de su carga mientras circulaba. Como consecuencia de los objetos desprendidos en la calzada, dos vehículos se han visto afectados. A pesar del impacto y del riesgo en la vía, ninguna persona ha resultado herida en este suceso.

Por otro lado, agentes de la Policía Foral adscritos al Grupo de seguridad ciudadana de la Comisaría de Alsasua han acudido a los kilómetros 33 y 34 de la carretera NA-120, a su paso por Lizarraga, donde se han registrado dos accidentes consecutivos debido a las peligrosas condiciones de la vía.

En este tramo se localizaba "una extensa mancha de gasoil sobre el asfalto que, combinada con el fuerte deslumbramiento provocado por el resol de la mañana, ha dificultado gravemente la capacidad de reacción de los conductores".

A causa de este doble factor de riesgo, un turismo ha perdido el control y ha colisionado contra una farola, saldándose el impacto únicamente con daños materiales. Minutos después, una motocicleta ha sufrido una caída en el mismo punto por el firme deslizante. El motorista ha recibido las primeras atenciones en el lugar y posteriormente ha sido evacuado al HUN.

Efectivos de la Policía Foral han regulado el tráfico en ambos puntos y han solicitado la intervención de los equipos de mantenimiento de carreteras para la limpieza de la calzada.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ANTE EL RESOL

Desde la Policía Foral han recordado que el resol de las primeras horas de la mañana reduce drásticamente la visibilidad y el tiempo de respuesta ante imprevistos en la calzada, como la presencia de obstáculos o sustancias deslizantes.

Por ello, se aconseja a los conductores utilizar gafas de sol homologadas y hacer uso del parasol del vehículo para mitigar el impacto directo de la luz; reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo precedente para disponer de más margen de maniobra; mantener el parabrisas limpio, ya que la suciedad y las láminas de polvo multiplican el efecto del deslumbramiento; encender las luces de cruce (si el vehículo no dispone de luces diurnas automáticas) para ser más visibles ante los conductores que circulan de frente con el sol en contra; y guiarse por las marcas viales horizontales de la carretera si se pierde momentáneamente la referencia visual del entorno.