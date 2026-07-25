Dos atendidos por inhalación de humo tras un incendio en la cocina de una vivienda en Meano

Archivo - Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido atendidas este sábado en Meano (Lapoblación) por inhalación de humo leve, que no ha requerido traslado, tras el incendio que se ha registrado en la cocina de una vivienda de la localidad.

El aviso por el fuego se ha dado a las 14.31 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra. El incendio ha afectado a la campana. Los propios inquilinos han apagado el fuego antes de que llegaran los Bomberos, pero se ha originado mucho humo. Una vez los Bomberos en el lugar, han realizado labores de ventilación y han dado por finalizada la intervención a las 16 horas.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Estella y Bomberos de Santa Cruz de Campezo (Álava), así como ambulancia de soporte vital básico.