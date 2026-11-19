Imagen del proyecto - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Dos cajas y un jardín', del equipo liderado por el arquitecto Jorge Tárrago Mingo, es la propuesta ganadora del concurso de proyectos para la renovación y activación de los antiguos Cines Guelbenzu en el barrio de la Milagrosa, premio dotado con 20.000 euros.

Esta rehabilitación de los cines Guelbenzu se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'La Mila, un barrio de cine', que ha recibido financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es "fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial".

La propuesta ganadora, 'Dos cajas y un jardín', en cuya redacción han participado también los arquitectos Rubén Alcolea Rodríguez, Susana Calderón Risquete, Manuel González Torrado y el arquitecto técnico, Carlos Durán Drake, plantea construir dos volúmenes o 'cajas', que albergarán los usos de biblioteca y las salas polivalentes, respectivamente, dentro del volumen original del antiguo cine.

El resto del espacio se libera como plaza de estancia, encuentro y relación. El jurado ha destacado cómo la propuesta "genera una plaza pública con diferentes escalas y atmósferas, que permite el desarrollo de actividades de distinto tipo de forma simultánea y orgánica".

El precio aproximado de la obra, incluido en la propuesta ganadora, sería de 6 millones de euros. Todos los espacios del complejo "se relacionan visual y físicamente, de modo que el edificio resulta intuitivo y se percibe un sentido de amplitud".

La propuesta valora, además, "las huellas físicas e inmateriales del lugar, estableciendo un equilibrio entre identidad e intervención". Se ha considerado que el edificio "se integra en el entorno y su planteamiento es sensible respecto a los valores históricos, arquitectónicos y simbólicos del inmueble existente". Desde el jurado se ha remarcado también cómo el diseño presentado "resuelve los accesos y la relación con el espacio público exterior".

El concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, junto a la directora del área de Proyectos Estratégicos y Movilidad, Maialen Ariz, han explicado los detalles de la propuesta ganadora, los criterios expresados por el jurado para emitir su veredicto y los próximos pasos de esta iniciativa.

La propuesta seleccionada se presentará públicamente en el mes de enero en una sesión informativa abierta a la ciudadanía, donde se podrán recoger aportaciones y sugerencias antes del inicio de la redacción del proyecto definitivo.

La previsión es que la redacción del proyecto de ejecución se lleve a cabo en los próximos meses con el objetivo de licitar las obras en el primer semestre del año y poder empezarlas en el último trimestre de 2027.

CUATRO ACCÉSITS DE 5.000 EUROS ENTRE LAS 32 PROPUESTAS PRESENTADAS

Además del premio de 20.000 euros para la propuesta ganadora, el jurado ha querido conceder el máximo de cuatro accésits que recogían las bases del concurso, como demostración de la alta calidad de las 32 propuestas presentadas.

Se ha premiado a las propuestas 'Ágora', del equipo liderado por el arquitecto Diego Ibáñez Lahoz (Alejandro Díaz Pérez, Leire Segurola Solana, Andrés Moreno Hernández y José Augusto Alda Catalán); 'El jardín multicultural', del equipo de Mikel Perea López (Alberto Miranda Santafé, Javier Oyanarte Gallego, Carolina Ábrego Jiménez, Oscar Campión Mezquiriz y Juan José Visus Fandos); 'Equilibrio', del equipo liderado por Raúl Montero Martínez (Emilio Pardo Rivacoba, Eduardo Dipré Mazza, Damián Plouganou Bastianelli, Marc Buxó Torrent y Francisco Barrios Aranaz); y 'guelbenZU', liderado por la arquitecta Laura Hernández Sanz (Jokiñe Crespo Garbisu, Oscar Mongay Jiménez e Ignacio Cordero Fort). Cada accésit está dotado con 5.000 euros.

De 'Ágora', el jurado ha destacado "el acertado empleo de materiales y colores como herramienta identitaria que rescata los valores históricos del lugar, así como la calidad espacial general del proyecto planteado".

En 'El jardín multicultural' se incide en "su singular planteamiento en lo referente a la ubicación y tratamiento de la plaza pública, así como el tratamiento de la volumetría exterior del edificio, aportando mayor variedad de soluciones a los retos planteados y resolviéndolos satisfactoriamente".

De la propuesta 'Equilibrio', se reconoce "la representatividad de la propuesta planteada, manteniendo a su vez los valores arquitectónicos del edificio preexistente y su componente identitario". Por último, se ha destacado la propuesta 'guelbenZU' por "su funcionalidad y estrategia clara y sencilla".

El jurado del concurso ha estado presidido por el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, e integrado por seis vocales, la directora del área de Proyectos Estratégicos y Movilidad del Ayuntamiento, Maialen Ariz; la arquitecta de Pamplona Ciudad Habitable-Iruña Biziberritzen SA, Alba Lorente De Diego; la arquitecta técnica de PCH-IB SA, Margarita Asenjo; la arquitecta municipal Soledad Castiella; el arquitecto designado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Aitor Acilu; y la arquitecta designada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Pública del País Vasco, Arantzazu Luzarraga.

Este proyecto de rehabilitación de los antiguos Cines Guelbenzu pretende transformar el edificio inaugurado en 1963, y sin uso desde su cierre definitivo en 2003, en un equipamiento público de referencia que "impulse la actividad cultural, educativa y comunitaria, refuerce la cohesión social y contribuya a la regeneración urbana de la Milagrosa".

El traslado de la actual biblioteca de la Milagrosa, la generación de espacios polivalentes destinados a actividades o la creación de una plaza pública de uso libre en el interior del edificio, que sirva de refugio climático, estancia y encuentro, formaban parte de las bases del concurso de proyectos que se ha fallado.

Esas bases recopilaban "buena parte" de las reflexiones y propuestas surgidas durante el proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona para definir los usos futuros de los Cines Guelbenzu.

El proceso participativo lo llevó a cabo la Oficina Verde de la Milagrosa, gestionada por la empresa municipal Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen SA, a través de diferentes talleres, reuniones y visitas al edificio. Vecindario, entidades del barrio, tejido asociativo y otros agentes pudieron reflexionar sobre los usos, la arquitectura y la identidad de ese futuro equipamiento.

Las propuestas recibidas han tenido que plantear una rehabilitación integral del edificio, incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad universal, calidad arquitectónica y viabilidad técnica y económica.

Asimismo, han debido dar respuesta al programa de necesidades definido para el equipamiento y reforzar su relación con el espacio público y con el conjunto del barrio.