Dos detenidos por simular contratos de trabajo en Fitero

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Tudela ha detenido a dos personas presuntamente implicadas en la formalización de contratos de trabajo fraudulentos con vistas a la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Según han informado desde el cuerpo policial, se les imputan delitos de estafa, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

Una vecina puso en conocimiento de la Policía Nacional de Tudela que en la localidad navarra de Fitero residía una mujer de origen marroquí que, al parecer, habría entregado a una persona 6.000 euros con la promesa de regularizar su situación administrativa en España.

La información inicial era escasa y la comunicante solamente conocía el nombre de la posible víctima, pero ese dato permitió poner en marcha una investigación policial que acabaría destapando este engaño que se aprovechaba de la "situación de vulnerabilidad" de una persona extranjera.

Una vez se consiguió identificar y localizar a la mujer afectada, las actuaciones permitieron constatar que un vecino de la localidad riojana de Quel "le habría prometido un puesto de trabajo con el objetivo de facilitar su regularización en España, y a cambio le exigió la cantidad de 6.000 euros".

Durante la investigación, los agentes comprobaron que esta persona habría contado con la colaboración de un tercero "que formalizó un contrato de trabajo simulado y que fue utilizado para iniciar el procedimiento de regularización".

Sin embargo, la víctima "desconocía realmente el alcance de esa relación contractual, lo que reforzó los indicios de una posible utilización fraudulenta de documentación laboral con fines ilícitos".

Recopilados todos los indicios, la actuación culminó con la detención de estas dos personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y estafa.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación con el objetivo de determinar el alcance total de la actividad delictiva, la existencia de más víctimas y la posible implicación de otras personas.

La colaboración ciudadana, "unida a la rápida actuación policial, resultó clave" para esclarecer los hechos. Este tipo de prácticas fraudulentas puede tener importantes consecuencias administrativas y legales.

Al igual que sucede con los fraudes relacionados con los empadronamientos, estas actividades "están estrechamente relacionadas con redes que se aprovechan de personas especialmente vulnerables por su situación irregular en el país y que son las más afectadas por este tipo de estafas y falsedades documentales".

Esta actuación de la Policía Nacional se enmarca dentro de las labores permanentes de control e investigación destinadas a combatir el fraude documental, prevenir el favorecimiento de la inmigración irregular y evitar situaciones de explotación y engaño a ciudadanos extranjeros.