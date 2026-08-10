Dos exposiciones virtuales recuerdan a María Luisa Elío y Carmen Húder, mujeres navarra claves del exilio republicano

Retrato de Maria Luisa Elio. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de la Memoria ha elaborado sendas exposiciones virtuales sobre Carmen Huder y Maria Luisa Elio, dos mujeres navarras que se vieron abocadas a dejar su tierra en 1936 y finalmente tuvieron que exiliarse definitivamente. Las dos exposiciones se han diseñado en el marco del proyecto 'Mujer y Memoria', cuya exposición matriz fue presentada el pasado año, y están abiertas al público en el portal Oroibidea, en la sección Exposiciones.

Tanto Huder como Elio, de cuyo nacimiento se cumplen cien años el próximo 17 de agosto, "fueron referentes claves de la vanguardia cultural en estos complejos años no exentos de compromiso político propio y de su entorno familiar que se tradujo en represión y exilio", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Carmen Húder Carlosena nació en Pamplona en 1897, en el seno de una familia acomodada de tradición republicana. Estudió en el colegio Vassar, en Estados Unidos, y conoció el ambiente de la Residencia de Señoritas, lo que le permitió participar de la Generación del 27. Como otras mujeres de su momento, Carmen Húder aspiró a formar parte de mundos culturales y profesionales que hasta entonces habían estado prácticamente vetados para las mujeres. Contrajo matrimonio con el arquitecto Javier Yárnoz, con quien tuvo a su única hija, Maricarmen. Al igual que en tantísimos casos, el golpe de estado de 1936 truncó esa trayectoria.

Tras el asesinato en Valcardera de su primo Marino Húder, junto con otros 50 presos republicanos de la prisión provincial de Pamplona, decidieron que la capital navarra no era un lugar seguro para ellos y pasaron, no sin dificultades, a zona republicana, donde colaboraron con el gobierno de la República, primero en Valencia y después en Barcelona. En 1939 pasaron a Baiona y, por último, emprendieron viaje a Venezuela, donde se establecieron definitivamente.

La exposición 'Carmen Húder, una mujer del 27' se ha diseñado con el comisariado de Javier Indurain, que elaboró el informe biográfico accesible desde la web. Se ha contado para ello con el fondo de la familia Yarnoz-Húder, digitalizado gracias a la generosidad de su hija Maricarmen Yarnoz Húder. Tras su utilización en el diseño de esta exposición, en breve será accesible entre los fondos documentales de Oroibidea.

MARIA LUISA ELIO, UNA VIDA TAMBIÉN DE PELÍCULA

María Luisa Elío nació en Pamplona el 17 de agosto de 1926, por lo que en breve se conmemora el centenario de su nacimiento, efeméride a la que quiere sumarse esta exposición virtual 'Regresar es irse. María Luisa Elío y la herida del exilio'. Hija del juez Luis Elío, su infancia feliz en el seno de una familia acomodada fue abruptamente quebrantada con la detención de su padre. Su madre, Carmen Bernal, y las tres hermanas intentaron pasar a Francia, pero fueron retenidas en Elizondo durante tres meses. Finalmente consiguieron cruzar la muga y pasar a zona republicana, primero en Valencia y después en Barcelona, siguiendo los pasos del gobierno republicano ya que Carmen Bernal trabajaba en la oficina del ministro de Defensa, Indalecio Prieto.

A mediados de 1938 marcharon a París, donde tiempo más tarde se produjo la reagrupación familiar cuando Luis Elío consiguió llegar tras su paso por el campo de Gurs. En 1940 la familia se trasladó a México, y en 1952 contrajo matrimonio con Jomí García Ascot, también exiliado republicano, con quien tuvo a su hijo Diego.

En México María Luisa cursó sus estudios y se introdujo en la vida cultural y artística del país, participando en diferentes grupos y movimientos culturales y relacionándose con personalidades de la talla de Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez (que les dedicó 'Cien años de soledad' a María Luisa y a Jomí), Octavio Paz, Juan Rulfo y Leonora Carrington. Su estancia en Cuba destapó su vocación literaria, y comenzó a escribir sobre sus recuerdos traumáticos de la guerra y el exilio, que terminaron por adquirir forma en el guion de la película 'En el balcón vacío', primer film sobre el exilio creado y protagonizado por personas exiliadas fuera de España. En 1970 volvió a Pamplona con la expectativa de recuperar la ciudad de su infancia, pero ese recuerdo ya había desaparecido en la realidad. Esta amarga experiencia se plasmó en su obra 'Tiempo de llorar'.

La exposición virtual se ha diseñado a partir de un informe elaborado por Paula Vilella, que ha servido de base para sus contenidos, así como con el asesoramiento de la investigadora Fátima Frutos. La documentación gráfica y los fragmentos audiovisuales forman parte del fondo que Diego García Elío, hijo de María Luisa, ha puesto a disposición del Instituto Navarro de la Memoria. Además, con la colaboración de La República Independiente de la Radio, se han producido cuatro podcast, accesibles desde la exposición y también en plataformas (YouTube, Spotify e iVoox), en los que se repasa la trayectoria vital de María Luisa Elío, se escuchan las explicaciones de expertos y se hace una lectura dramatizada de algunos de sus textos.