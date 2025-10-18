Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Lesaka

PAMPLONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este sábado en una colisión entre dos vehículos que ha tenido lugar en el punto kilométrico 0,1 de la NA-4000, en el acceso a Lesaka.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 12.27 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Oronoz, una ambulancia convencional, otra ambulancia medicalizada Osakidetza, un equipo médico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Donostia de San Sebastián, en la ambulancia medicalizada, a un varón de 83 años con un traumatismo torácico. Por otro lado, una mujer de 34 años, con una contusión en el hombro, ha sido trasladada en la ambulancia convencional al Hospital Bidasoa de Irún.