Dos heridos leves en una salida de vía en la A-21 en Urraúl Bajo

Sala de Sos Navarra. - SOS NAVARRA

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos leves este sábado en una salida de vía que se ha registrado en la autovía A-21, en el punto kilométrico 31, término de Urraúl Bajo, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los heridos han sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN). Se trata de un hombre de 51 años, con policontusiones, y un hombre de 49 años, que ha sufrido una contusión torácica.

El aviso por el accidente se ha dado a las 7.41 horas. Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.

DETALLES Salida de vía.

Traslado en SVB a centro hospitalario.