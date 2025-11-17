Dos heridos en una salida de vía con vuelco en la NA-160 en Tudela

Archivo - Imagen de la sala del 112. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este lunes en la salida de vía con vuelco de un vehículo en la carretera NA-160, en el término de Tudela, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela. Se trata de un hombre de 42 años que ha sufrido traumatismo craneoencefálico y policontusiones de pronóstico reservado, y de una mujer de 36 años, con policontusiones e igualmente pronóstico reservado.

El accidente se ha registrado sobre las 16.13 horas en el kilómetro 3,5 de la citada carretera, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar han sido movilizados bomberos de Tudela, ambulancia de soporte vital avanzado y ambulancia de soporte vital básico, y la Policía Foral.