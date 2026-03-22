Dos heridos tras salirse de la vía y caer un por desnivel en las Bardenas Reales

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas al sufrir una salida de vía y caer en una zona con desnivel en el Barranco de los Cambrones, en las Bardenas Reales.

El suceso ha tenido lugar a las 15.11 horas en la pista perimetral del polígono de tiro de las Bardenas. Hasta el lugar han acudido los bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela a un varón de 25 años y una mujer de 24 años, ambos con policontusiones de pronóstico reservado.