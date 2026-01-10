Dos heridos tras ser atropellados en Pamplona

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, de 78 y 75 años, han resultado heridas este sábado tras ser atropellados por un coche en la calle Sadar, en su cruce con la calle Zolina, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 18.11 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Municipal de Pamplona.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 78 años con un traumatismo craneal de pronóstico reservado, y a una mujer de 75 años con politrauma, también con pronóstico reservado.