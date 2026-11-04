Dos 'influencers' navarras se suman a la campaña del Gobierno foral para combatir la desinformación

Lonas con la campaña ‘No lo repitas como un loro’ - GOBIERNO DE NAVARRA-JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 'influencers' navarras Sara Ardanaz y Edurne Pena refuerzan a partir de esta semana, a través de sus redes sociales, la campaña para prevenir bulos y distinguir la información veraz promovida por el Gobierno de Navarra, que además ha lanzado una segunda entrega de vídeos y carteles bajo el nuevo lema 'No lo repitas como un loro'.

El Ejecutivo foral cuenta con la colaboración de estas dos 'influencers' con el objetivo de aumentar la repercusión de la campaña a través de Instagram y TikTok y alcanzar también al sector más joven de la población, "con un lenguaje cercano y guiños de humor".

Sara Ardanaz colabora con un vídeo en sus perfiles en TikTok e Instagram, mientras Edurne Pena traslada los mensajes de la campaña con un 'reel' en euskera y castellano en su cuenta de Instagram.

Sara Ardanaz, creadora de contenido de viajes e 'influencer' navarra, comparte en TikTok e Instagram sus aventuras viajando en solitario por diversos lugares del mundo. Está especializada en turismo internacional de mochila y destinos exóticos. Se hizo muy popular a comienzos de 2025 al documentar, en pleno invierno, su travesía a pie por el Camino de Santiago.

Es trabajadora social, psicoterapeuta familiar y cofundadora de una agencia de viajes en grupo, "enfocada en el bienestar emocional y la conexión personal". Cuenta con 782.000 seguidores en Instagram y 761.400 en Tiktok, a los que esta semana dirige un vídeo sobre "el poder de expansión de los bulos y la importancia de saber reconocerlos, hablando de su propia experiencia infantil con la caza de 'gamusinos'".

Por su parte, Edurne Pena es actriz, creadora de contenido y guionista, conocida por difundir la cultura, la vida rural, el euskera y sus reflexiones personales en Instagram y TikTok, donde cuenta con 62.200 y 24.600 seguidores, respectivamente. Ha participado en series como 'Valeria', 'El inmortal' o 'La que se avecina'.

Apuesta por "mostrar la autenticidad frente a las vidas inalcanzables que abundan en internet" y comparte reflexiones personales sobre la presión de las redes, salud mental, rutinas reales del día a día y "los dilemas de cómo nos afecta el consumo constante de contenido digital". También publica contenidos de senderismo, naturaleza y montaña por el Pirineo Navarro, entre los que esta semana ha incorporado un vídeo con los mensajes clave de la campaña del Gobierno de Navarra contra la desinformación.

NUEVOS VÍDEOS Y CARTELERÍA

Además de contar con estas prescriptoras en redes sociales, el Gobierno de Navarra ha lanzado esta semana dos nuevos vídeos en los que un actor y una actriz se ven convertidos en loros tras replicar sendos bulos sobre una nueva credencial digital habilitada para hacer el Camino de Santiago y sobre la creación de una zona de picnic y columpios en la Mesa de los Tres Reyes.

El Ejecutivo foral también ha adaptado la cartelería de la campaña para lanzar el mensaje 'No lo repitas como un loro', un segundo lema de campaña centrado en la recomendación de no compartir información no verificada, especialmente en el ámbito de las redes sociales, por su capacidad de multiplicar el alcance de los bulos.

Todos estos materiales están recopilados en los espacios web en castellano quenotelalien.navarra.es y euskera ezzaitzatelanahas.nafarroa.eus, que incluyen una guía práctica para reconocer informaciones sesgadas y herramientas útiles para la verificación de datos y noticias.

Esta campaña cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y se difundirá también en prensa diaria, revistas locales, radios generalistas y televisiones navarras. Asimismo, estará presente en marquesinas y en lonas instaladas en el Palacio de Navarra.

La campaña en defensa de la información veraz promovida este otoño es continuidad de una primera campaña difundida el año pasado bajo el lema 'Que no te la líen'.

Esta iniciativa "responde a la creciente preocupación social" constatada en 'Encuesta sobre la confianza ciudadana en las instituciones y su percepción en la prestación de servicios públicos en Navarra 2025', realizada por la Oficina de Análisis y Prospectiva, que reveló que el 85% de la ciudadanía navarra declara estar "muy de acuerdo" o "bastante de acuerdo" con que las noticias falsas son un problema en la Comunidad foral.

Además, según el Informe 'Digital News Report 2025', elaborado por la Universidad de Navarra en el marco del proyecto global de Instituto Reuters (Universidad de Oxford), 7 de cada 10 personas no distinguen ya una noticia real de una falsa, debido a la proliferación de 'fakenews' y bulos con gran apariencia de realidad.