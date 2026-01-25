Dos jóvenes heridos al caerse desde el techo de una carroza de carnaval en Leitza

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 20 años han resultado heridos este domingo al caerse desde el techo de una carroza de carnaval, de unos tres metros de altura, en Leitza.

El accidente ha tenido lugar a las 15.35 horas en la calle Patxi Arrazola, 17. Hasta el lugar se ha movilizado un equipo Médico de la localidad, una ambulancia medicalizada y otra convencional, y la Policía Foral, que se encarga de instruir el atestado del suceso.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 20 años y un hombre de 20 años, ambos con politraumatismos de pronóstico reservado.