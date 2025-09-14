Dos trasladados por el incendio en una cocina en una vivienda Pamplona

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años y un niño de 8 fueron trasladados el sábado por la noche por inhalación de humo tras un incendio que se registró en la cocina de una vivienda de Pamplona, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los hechos se registraron sobre las 23.06 horas en la calle Gorriti. Los dos afectados fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra.

Al lugar fueron movilizados bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital básico y Policía Municipal. El fuego causó escasos daños materiales en la vivienda.