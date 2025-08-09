Dos trasladados por inhalación de monóxido de carbono en un incendio declarado en una vivienda en Mues

Bomberos trabajando en el incendio de una vivienda en Mues - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 18 y 20 años han sido trasladadas este sábado al centro de salud de Los Arcos por inhalación de monóxido de carbono en un incendio declarado en la cocina de una vivienda de dos alturas en Mues.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del incendio, que ha afectado al mobiliario de la cocina, se ha recibido a las 9.45 horas. También ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella un varón de 68 años por una contusión en pierna.

Han sido movilizados bomberos de Estella y de Lodosa, una ambulancia de soporte vital básico en prevención y agentes de Policía Foral.