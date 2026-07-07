DYA Navarra realiza 130 atenciones en la primera jornada de los Sanfermines

Profesionales de DYA Navarra - DYA NAVARRA

PAMPLONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

DYA Navarra ha realizado 130 atenciones en la primera jornada de los Sanfermines de 2026, de las que 35 han requerido traslado a dependencias hospitalarias.

Según han informado desde DYA Navarra, un hombre de 72 años falleció en un bar en la calle Estafeta después de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria.

También se atendió a 45 personas con diferentes heridas y traumas, a 11 con intoxicaciones etílicas y a 4 con quemaduras. Los profesionales de DYA Navarra también han atendido in situ en las últimas horas a un total de 22 personas con otras patologías, 5 por enfermedad y 8 para su posterior revisión.

Además, en el primer encierro de los Sanfermines, protagonizado por la ganadería de Fuente Ymbro, DYA Navarra ha atendido a 7 corredores. Uno de ellos, un americano 61 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo craneoencefálico leve en el tramo del Mercado.

Entre los heridos atendidos, cuatro han requerido asistencia por caídas, un corredor por un pisotón en el tamo de Estafeta y otro corredor con una contractura muscular.