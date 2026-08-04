Echeverría defiende la gestión unificada del 112 y afirma que aportará "mayor eficacia y eficiencia"

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PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha defendido que la implantación de una Plataforma Única de Emergencias aportará "mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, mayor rapidez" a la hora de "agilizar" la respuesta policial y, "sobre todo, una máxima coordinación".

Así se ha pronunciado este martes, durante una rueda de prensa, al ser preguntada por los medios de comunicación sobre el rechazo mostrado por la mayoría de la Comisión de Personal de Bomberos y Protección Civil a esta plataforma única, que incluye la derivación al 112 SOS Navarra de las llamadas recibidas en los números 091 y 062, y sobre el acuerdo con el Estado sobre el crecimiento de la plantilla de la Policía Foral hasta los 1.600 agentes.

Echeverría ha señalado que "no soy quién para valorar las opiniones de trabajadores del Gobierno de Navarra", pero ha considerado que "los dos acuerdos, tanto el acuerdo de los efectivos como el acuerdo de la coordinación en el 112, son dos muy buenos acuerdos para la Comunidad foral y por lo tanto para la ciudadanía navarra".

Según ha subrayado, "nuestro modelo policial es un modelo adecuado, que está en un marco de competencias compartidas, en una relación de las policías que es siempre de colaboración", y "el acuerdo del 112" permitirá "mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, mayor rapidez" a la hora de "agilizar" la respuesta policial y "sobre todo, una máxima coordinación".

"¿Quién se va a ver beneficiado? La ciudadanía navarra", ha destacado, tras añadir que el número de efectivos de Policía Foral acordado con el Ministerio "es un reflejo del compromiso que tiene el Gobierno de España con el autogobierno y la Policía Foral en Navarra".