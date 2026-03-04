Echeverría defiende a la Policía Nacional en El Sadar: "No se puso en riesgo a nadie fuera de los incidentes"

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha defendido este miércoles la labor de la seguridad privada y de la Policía Nacional para "restablecer el orden" en los incidentes que se registraron en el estadio de El Sadar, al finalizar el encuentro entre Osasuna y el Real Madrid, y ha asegurado que "no se puso en riesgo a ninguna persona fuera de los incidentes". Además, ha llamado a "no desviar el foco" de la "violencia en el fútbol".

En una comparecencia de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno en Navarra, Echeverría ha explicado que, el día del partido, no se produjo "un único lanzamiento de una botella de plástico" durante el encuentro sino que "desde el graderío sur se registra el lanzamiento de objetos al menos en seis momentos documentados gráficamente". Unos lanzamientos que "no cesan a pesar de la advertencia que realiza el club".

En este sentido, el coordinador de seguridad solicitó la verificación de las cámaras para "identificar a posibles infractores y se ve con nitidez que una persona lanza una botella llena y cerrada" y, además, "trata de ocultar el rostro en el momento del lanzamiento".

Se decidió, entonces, identificar a esta persona, porque en las imágenes "se observa premeditación y voluntad de ocultarse" y porque, además, se trataba de una persona que "no es la que habitualmente está en ese sitio, ni está en el radar de la seguridad privada ni de la Policía Nacional".

Según la delegada, al intentar identificar a una persona, un grupo de aficionados "muestra una actitud hostil y violenta a la seguridad privada" que "está en inferioridad numérica" y, al verse "desbordada", llama a la Policía Nacional, cuya actuación, ha dicho, busca "restablecer el orden público".

Según ha indicado, la "hostilidad se mantiene fuera" del estadio con "lanzamiento de objetos y vuelco de contenedores". Ha detallado que se solicitó asistencia sanitaria para dos civiles a los que se suman siete agentes que sufrieron "diversas heridas".

Alicia Echeverría ha explicado que se ha abierto una investigación para "tratar de esclarecer las responsabilidades penales de las personas implicadas" por delitos de atentados a la autoridad y desórdenes públicos. También se trata de identificar a las personas que hayan podido cometer infracciones por lanzamiento de objetos al campo.

Por otro lado, ha señalado que las imágenes de "gran parte" de las cámaras de seguridad están centralizadas y sólo pueden acceder a ellas la Policía Nacional, por lo que el Club Atlético Osasuna "no puede requerirlas si no hay una habilitación judicial".

La delegada del Gobierno ha compartido con el club que "no hay que criminalizar a la afición" de Osasuna porque "la gran mayoría de aficionados vamos al campo a animar y disfrutar del partido" pero "lo que no podemos ignorar es que se producen episodios violentos, de mayor o menor intensidad" por parte de "una parte muy pequeña de la grada". Al respecto, ha destacado que "las sanciones están ahí y se basan en hechos concretos".

Ha resaltado, además, que la "sensación" por parte de la Policía Nacional es que "la conflictividad no cesa y no va a menos". "Me niego a normalizar los lanzamientos de objetos, los cánticos prohibidos y los insultos" porque "la afición de Osasuna no nos los merecemos", ha manifestado.

Por ello, ha considerado que "desviar el foco de la violencia en los campos de fútbol es un error porque es donde se enmarca la actuación de la seguridad privada y de la Policía Nacional" que, ha insistido, "hacían su trabajo".

Preguntada por la posibilidad de que la Policía Foral asuma la seguridad de los partidos en El Sadar, Echeverría ha opinado que "en estos momentos desvía el tema de lo importante, que es la violencia en los campos de fútbol".

Por otro lado, cuestionada si se siente "desautorizada" por el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, quien dijo que "no le gustaban" las imágenes de estos altercados y que la intervención policial pudo haber sido más "cívica", ha contestado que "en absoluto".